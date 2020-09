Spass

Bilderwelten

Instagram-Künstler kreiert lustige Gesichter aus Alltagsgegenständen



Künstler sieht Gesichter in Alltagsgegenständen – das Resultat ist lustig. Und verstörend.

Kennst du das, wenn ein Gegenstand plötzlich wie eine Gestalt oder ein Gesicht aussieht? Künstler Keith Larsen kennt es jedenfalls. Und lässt seiner Kreativität auf Instagram freien Lauf.

Keith Larsen betreibt den Instagram-Account @faceswithinplaces. Darauf macht sich der Künstler einen Spass daraus, Gesichter oder Gestalten, die sich in irgendwelchen Gegenständen manchmal so finden lassen, humorvoll zu visualisieren. Auch wenn das bedeutet, die Sujets von weit her zu holen.

Es ergibt sich eine Mischung als Herzigem und Unheimlichem, die einen schnell in den Bann zieht. Wir haben einige seiner Werke für euch zusammengestellt. Viel Spass dabei!

Und so sieht Keith Larsen, der Künstler hinter «Faces within Places», neben seinen eigenen Kreationen aus:

Noch mehr Kreatives aus den sozialen Medien:

bild: instagram (@thefacewithinplaces)

(jdk)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Helden der Populärkultur in unserem Alltag Bitte sei einfach keiner dieser Selfie-Typen! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter