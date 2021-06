27 Stock-Fotos, die makaberer kaum sein könnten

Wir mögen die Deutschen wieder – Sie uns auch? Na ja.

Rahmenabkommen, Corona, Einkaufstourismus: Deutschland und die Schweiz – ein Verhältnis zwischen Rivalität und Bewunderung.

Die Schweiz gegen Deutschland. Am Donnerstagnachmittag kommt es im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft wieder einmal zum Derby der Nachbarländer, die sich abwechslungsweise in den Armen und in den Haaren liegen.

Fast ebenso kalt wie das Eis unter den Kufen der Spieler war es jüngst auf dem politischen Parkett, auf dem sich die Schweiz und Deutschland begegneten. Als Bundespräsident Guy Parmelin der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Scheitern des Rahmenabkommens …