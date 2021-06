23 klitzekleine Innovationen, die dein Leben so viel einfacher machen (würden)

Spass

23 kleine Innovationen, die dein Leben so viel einfacher machen (würden)



Manchmal reicht auch Kleines, um Grosses zu bewirken. Und nein, das ist keine abgedroschene Floskel, sondern eine banale Tatsache. Zumindest im Hinblick auf gewisse Mini-Innovationen, die uns das Leben dennoch um einiges erleichtern würden.

Nicht alle von uns können ein Nikola Tesla oder ein Steve Jobs sein und die Welt mit genialen Erfindungen in ihren Grundfesten erschüttern und neu definieren, wie wir leben. Das ist auch gut so, denn Revolutionen am Laufmeter scheinen dann doch ein wenig zu anstrengend.

Wovon es hingegen nicht genug geben kann, sind Mini-Innovationen, die nichts wirklich auf den Kopf stellen, sondern eher bereits Bestehendes clever optimieren. Nicht selten sind es nämlich diese vermeintlich kleinen Dinge, die unser Leben überproportional einfacher machen. Als Ode an die kleinen Genialitäten haben wir 23 Beispiele davon rausgesucht.

Ein Fahrradständer, der dafür sorgt, dass der Sattel stets trocken bleibt – wieso gibt es sowas nicht überall?

Selbes gilt für öffentliche Trinkbrunnen, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Hunde konzipiert sind:

Vermutlich effektiver als teure Präventionskampagnen gegen Hautkrebs wären solche gratis Sonnencreme-Spender auf Toiletten ...

Diese leckeren Snacks, die immer so mühsam zwischen den Zähnen hängen bleiben, wären auch kein Problem mehr, wenn die Zahnseide schön kompakt mitgeliefert werden würde!

Manchmal reicht auch einfach ein kleiner Hinweis, der uns Möglichkeiten aufzeigt! ¯\_(ツ)_/¯

[Hinweis auf dem Papiersack:] «Dieser Sack ist auch gutes Geschenkpapier.»

Oder ein Friendly Reminder in einer Bibliothek, der dir einiges an Geld und Ärger ersparen könnte ...

«Wenn wir Zeit hatten, diese Karte zu hinterlassen, hätte auch ein/e Dieb*in Zeit gehabt, deine Sachen zu stehlen. Behalte deine Taschen und persönlichen Gegenstände immer bei dir.»

Oder aber ein Hinweis in der Bauanleitung, der für inneren Frieden sorgt.

«Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, dein Getränk aufzufrischen.»

Petition für Duftholz auf allen Toiletten, anyone?

Sensorgesteuerte Liftknöpfe – spätestens seit der Coronapandemie eine absolute Wohltat für die Seele.

Die einfachere Alternative würde es aber auch bereits tun!

Eine solche Kleinigkeit, die dir auf dem öffentlichen WC ein wenig Stress erspart.

Das. Genau das!

«Erkundige dich nach Sandy

Hast du keine Damenhygieneartikel? Geh zum Kiosk und Frage nach einem Paket, das Sandy für dich abgegeben hat. Du wirst gratis eine diskrete Tasche erhalten, die alles enthält, was du brauchst. Es werden keine Fragen gestellt.»

Oder auch DAS. GENAU DAS.

Häusliche Gewalt, Menschenhandel, Sexhandel, Sklavenarbeit, Missbrauch.

Hast du Angst, nach Hause zu gehen? Brauchst du Hilfe? Wir helfen dir!

- Reisse einen Streifen ab

- Gib ihn irgendeinem/irgendeiner Mitarbeiter*in

- Wir sprechen mit dir privat



Broschüren und Flyer müssen nicht mühsam sein. Dieser hier ist biologisch abbaubar und enthält Pflanzensamen:

Diese Tafel zeigt dir (wenn du etwas filmfaul bist), bei welchem Film nach dem Abspann noch versteckte Szenen kommen:

Die obere Einkerbung ist um die Packung zu öffnen, die untere, um sie zu verkleinern, wenn es nicht mehr so viel in der Packung hat. Endlich!

Simpel und clever – wie es sein soll.

Wieso kreuzt man ÖV-Stationen und Bibliotheken nicht einfach überall?

Was will man mehr als Umzugskisten, die mit Stift, Tape und Tee (!) verkauft werden?

Ein kleiner Hinweis, dessen Wert in geschäftigen Bars nicht zu unterschätzen ist:

Diese indonesischen Instant-Noodles verzichten während des Ramadans auf die Abbildung von Nudeln auf der Packung, damit der muslimischen Gemeinschaft das Fasten einfacher fällt:

An dieser Ampel wird der Aufbau der Kreuzung für Blinde haptisch wahrnehmbar abgebildet.

Der Knopf bei der Mikrowelle, auf den wir alle schon immer gewartet haben!

Bonus

Das nenn ich mal eine Innovation!

«Rührstäbchen. Funktionieren sowohl im Uhrzeigersinn, als auch im Gegenuhrzeigersinn.»

Noch weitere Unterhaltung für den seichten Zeitvertrieb:

