Hier gibt's 27 lustige Tierbilder. Anklicken musst du aber schon selber



Hier gibt's 27 lustige Tierbilder. Anklicken musst du aber schon selber

Cute news everyone!

Erinnert ihr euch an «Die da!?!» von den Fanta 4? Da war der Freitag so ein Thema. Das ging etwa so:

«Ist es Fail Dienstag, der im Kalender steht?

Oder Emma Amour, die mir den Kopf verdreht?

Ist es der Picdump, von dem ich mich aufhalten lasse, Mann?

Nein, es sind die CUTE NEWS, warum ich freitags nicht kann!😙🎶»



Vielen Dank an 'onsense für diese äusserst kreative Gasteinleitung. Kannst dir 100 Karmapunkte gutschreiben.

(Und an alle anderen, die auch eine geschickt haben: Nicht traurig sein, ich musste mich leider für eine Einleitung entscheiden).

Und falls euch jetzt auch der Song im Kopf rumschwirrt: Video: YouTube/Die Fantastischen Vier

Wenn du am Morgen noch müde bist und dich jemand mit unnötigen Fragen nervt.

Eine neue Art von Yoga?

Wenn man sich selbst überschätzt.

Der Trainingsprozess war hart. Aber er weiss nun, wo sein Platz ist.

Okay, der ist nicht lustig. Aber dafür umso beeindruckender.

Wer könnte diesem kecken Blick widerstehen?

Nur ein Giraffenbaum.

Wenn dir bewusst wird, dass es auf die Frage nach dem Sinn des Lebens keine befriedigende Antwort gibt.

Heute in der Früchteabteilung des lokalen Hipstersupermarktes.

Hoi. Liebe mich!

Immerhin kann er sagen, er habe es versucht.

Böse Blätter!

Die Polizei will neue Wege gehen. In einem ersten Pilotprojekt werden Drogenkaninchen ausgebildet.

Ein Klassiker, aber immer wieder gut.

Wenn du auf Safari gehst und nur einen Derp-Simba antriffst.

Wenn du dann wieder nach Hause zu deiner Derp-Katze kommst.

Für Nasenfans.

Stell dir vor, du hast eine Katze, die aussieht, als stelle sie immer alles, was du tust, in Frage.

«Du willst also ein Foto machen? Nicht mit mir!»

Wenn es das erste Mal schneit.

Wenn man im perfekten Moment ...

... auf den Auslöser drückt.

Für alle Esenfans.

Fluffig.

Nur eine flauschige Schnecke.

Schon mal Giraffen beim Trinken gesehen?

So, das war es auch schon wieder. Winke-winke. Bild: Imgur

Mehr Cute News:

(pls)

