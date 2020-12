Spass

70 lustige und süsse Tierbilder und Tier-GIFs, um dich etwas abzulenken



So viel Lustigkeit in einer Cute News gab es (wohl) noch nie

Cute news everyone!​

Es ist beinahe jede Woche die gleiche Story: Irgendjemand beschwert motzt echauffiert sich merkt an kritisiert findet, dass die Cute News zu kurz waren. Unter Umständen mag das in einigen äusserst seltenen, unter Expert*innen heftig diskutierten Fällen zutreffen.

Für alle die, denen die Cute News nicht genug lange sein können, gibt es nun darum heute wieder einmal eine etwas längere Variante. (Dies ist nicht als Schuldeingeständnis zu werten, dass sie ansonsten zu kurz sind).

Nächste Woche ist sie dafür dann wieder etwas kürzer. Weil dann Weihnachten ist, alle frei haben und sowieso kaum jemand die Cute News liest.

Alles klar? Gut. Dann lasst uns beginnen.

Sie wirkt nicht sehr begeistert.

Wenn du in einer so unsicheren Gegend wohnst, dass sogar vor deinem Fenster zwielichtige Deals abgeschlossen werden.

Wenn du schlangen nicht magst, überspringst du das besser.

They see me floatin' they hatin'.

Bild: Imgur

Einmal umarmen ...

... einmal Küsschen ...

... und alles ist wieder gut.

Sieht aus wie ein Tier aus einem Ghibli-Film.

Und hier hätten wir noch ein Nilpferd in der Disney-Edition.

«Ich habe keine Ahnung, was ich tue.»

Leute, die schnell frieren:

Für alle, die noch nicht wissen, wie Baby-Igel aussehen:

Und wenn sie etwas älter sind, sehen sie aus, wie stachelige Glöckner von Notre Dame.

«Wir alle machen Fehler.»

Baby-Quake. Ruler of the Doggo.

Gut. Nun gibt es einen kurzen Hunde-Dump. Ihr wisst schon: Weil Hunde toll sind.

Sportlicher Corgi.

Finde den Hund.

Gefunden? Jap.

Eine Decke mit Gesicht.

Ziel erreicht. Irgendwie.

Wenn Welpen die Welt entdecken Teil 1:

Wenn Welpen die Welt entdecken Teil 2:

Wie wurde der geliebte Hund eigentlich zum Haustier? Video: srf/Roberto Krone

Erwachsene Hunde sind aber genauso:

Huuui!!!

Er veranschaulicht ziemlich gut, was er möchte.

Wenn du auf der öffentlichen Toilette vergessen hast, abzuschliessen:

Eier. Die Erzfeinde aller Hunde.

Nächstes Mal klappt's sicher.

Wie er diesen Tick wohl entwickelt hat?

Und wenn wir schon beim Thema sind: Erkennst du das Tier an seiner Hinterlassenschaft?

Quiz 1. Von welchem Tier ist dieser Haufen? Von einer Kuh. Von einem Pferd. Von einem Wolf. 2. Von welchem Tier stammt dieser Haufen? Von einem Hirsch. Von einem Esel. Von einer Kuh. 3. Welches Tier hat sich hier erleichtert? Ein Bison. Ein Elefant. Eine Giraffe. 4. Wer ist der Produzent dieser Würfel? Ein Biber. Ein Wombat. Ein Koala. 5. Von wem stammen diese Böhnchen? Von einem Fuchs. Von einem Schaf. Von einem Marder. 6. Wer hat sich hier erleichtert? Ein Hund. Ein Fuchs. Ein Dachs 7. Von wem ist dieser Haufen? Von einem Wildschwein. Von einem Hirsch. Von einem Bären. 8. Und wer war hier am Werk? Ratten. Kaninchen. Meerschweinchen. 9. Geschenkter Punkt: Wer ist dafür verantwortlich? Ein Wal. Ein Vogel. Ein Schmetterling. 10. Wer hat hier sein Geschäft verrichtet? Ein Marder. Ein Hase. Ein Igel. 11. Von wem ist dieses vertrocknete Exkrement? Von einer Schildkröte. Von einem Koala. Von einem Pavian. 12. Wer war dafür verantwortlich? Ein Elefant. Ein Nashorn. Ein Nilpferd.

Weiter geht's mit dieser Katze, die gerade eine Murme putzt:

Ja, gehört streng genommen nicht in die CN. Wir drücken ein Auge zu, oder?

Irgendwelche Gecko-Fans hier?

Derp Aqua-Pupper.

Wenn wir schon beim Thema sind. Wie wäre es mit einem kleinen «Animal-Derp-Dump?»

Jemand soll ihn bitte boopen.

Was dabei herauskommt, wenn man sich eine Überwachungskamera mit Nachtsicht zulegt.

Funktioniert natürlich auch bei Tageslicht.

Freundliche Raupe von nebenan:

Die schönsten und kuriosesten Raupen der Welt:

Pokémon in echt?

Baby-Chamäleons: so klein und schon so ernst!

Willkommen im Haus des Flausches.

«Bitzeli chnäberle».

«Was für eine Verschwendung von 20 Dollar.»

Wenn du denkst, du passt noch locker in deine alte Jeans – es aber nicht tust:

Oh, du bist heute früher zu Hause?

Zu viel Party?

Übersetzung: «Ich arbeite in einem Tierspital und heute haben wir ein krankes Chamäleon reinbekommen, welches wir aufpäppeln müssen. Unnötig zu erwähnen, dass wir sie ein bisschen in unser Herz geschlossen und sie Susan getauft haben. Ihr Kissen ist ein Watteball, ihre Decken sind Vierecke aus Gaze und ihr Kopfwärmer ist die Fingerspitze eines Handschuhs, der mit Wasser gefüllt wurde.»

Ah, ah, ah, ah Stayin' alive!

Die Welt aus der Sicht eines Marienkäfers:

Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr hatten? Die kürzeste Slideshow der Welt!

Und falls du die anderen sieben verpasst hast:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 7:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 6:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 5:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 4:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 3:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 2:

Die kürzeste Slideshow der Welt Teil 1:

Die Chuck Norrisse* der Tierwelt: Kanadagänse. Bild: Imgur

*Anmerkung: Die Mehrzahl von Chuck Norris ist tatsächlich Chuck Norrisse. Dies nennt man den «Chuck-Norris-Plural». Die Regelung ist dabei ganz einfach:



Bei einem Schauspielernachnamen, der auf «Norris» endet, kommt es vor dem e zu einer Verdoppelung des s, um der Unglaublichkeit der Person Tribut zu zollen.



Hübscher Delfin.

Kann ein Fisch herzig sein? Sagt ihr es mir:

Und? Jap. Definitiv sehr herzig. Nein. Fische sind einfach nur unherzig. Ist unherzig überhaupt ein Wort?

Habt ihr gewusst, wie gross ein Elch eigentlich werden kann? Spoiler: sehr gross!

Bild: Imgur

Snob-Schildkröte.

Eine Party für eine 67-jährige Schildkröte: Video: srf/Roberto Krone

Ein kleiner Spalt für uns, ein grosser für diesen Baby-Frett.

Statt einem Kommentarrekord, wie wäre es damit:

Wir haben innerhalb der Cute-News-Community ja schon so einiges angestellt. Allem voraus die Kommentarrekorde, die unser System immer mal wieder dazu veranlasst hat, Kommentaralarme zu verschicken.

Wie wäre es, wenn wir mal etwas Neues ausprobieren? Alle Cute User, die Lust haben, ändern ihr Profilbild in ein Cute-News-Tier, das im einheitlichen Design daherkommt. Dann sehen wir nicht nur, wer sich alles in den CN rumtreibt, sondern können in den anderen Beiträgen auch die User etwas verwirren. Das Bild bleibt dann bis Neujahr so.

(Dann freut sich ein gewisser Autor, der am 1. Januar die Frühschicht erwischt hat, wenn er Kommentare freischaltet).

Deal?

Deal!

Wer nicht weiss, wie's geht: Ganz einfach das Bild per Rechtsklick speichern (auf dem Handy einfach lange mit dem Finger draufdrücken).

Otte

Bild: shutterstock/watson

Ige

Bild: shutterstock/watson

Giraffe

Bild: shutterstock/watson

Quacke

Bild: shutterstock/watson

Wombe

Bild: shutterstock/watson

Borste

Bild: shutterstock/watson

Flede

Bild: shutterstock/watson

Doggo

Bild: shutterstock/watson

Fant

Bild: shutterstock/watson

Quokke

Bild: shutterstock/watson

Pande

Bild: shutterstock/watson

Eul

Bild: shutterstock/watson

Schafe

Bild: shutterstock/watson

Fuxe

Bild: shutterstock/watson

Kaninche

Bild: shutterstock/watson

Panse

Bild: shutterstock/watson

Faulte

Bild: shutterstock/watson

Alpake

Bild: shutterstock/watson

Stellvertreter-Tier für alle Tiere, die nicht gelistet sind.

Bild: shutterstock/watson

Basketball-Maus.

Ein Meer von Meeren.

«Ich habe ihr Vertrauen gewonnen»:

Bild: Imgur

Hat was.

Bild: ImgurHat

Nach dem Weihnachtsabend:

Bild: Imgur

Nach Neujahr:

Bild: Imgur

Längste Katze der Welt.

Bild: Imgur

Darf man da lachen? 🤔

Bild: Imgur

Nur eine Katze. Ein Schelm, wer etwas anderes sieht.

Bild: Imgur

Definitiv.

Bild: Imgur

Der Gedanke zählt.

Bild: Imgur

Und das, liebe Kinder, ist, wie ich eure Mutter kennengelernt habe.

Bild: Imgur

Kraulen ist wohl nicht nur bei Hunden und Katzen angesagt.

Bild: Imgur

Hatten wir den schon mal?

Bild: Imgur

Hallöchen. 😏

Bild: Imgur

Wenn Gilderoy Lockhart eine Ziege wäre.

Bild: Imgur

Fies.

Bild: Imgur

Übersetzung:



losed: «Eine Krähe hat versucht, in unseren Klassenraum zu gelangen. Und sie hatte einen Stift.»



heliosapollo: «Ja, hallo. Ich bin hier, um Geometrie zu lernen.»



girlwithalessonplan: «Diese Krähe ist besser vorbereitet als einige meiner Studenten.»

Leg dich nicht mit diesem Hund an.

Bild: Imgur

#corgilife

Bild: Imgur

Wenn das Weihnachtsfestessen nicht so episch ausfällt, wie du das erwartet hast.

Bild: Imgur

Und nun: Fünf Fotos, die genau im richtigen Moment gemacht wurden.

#1

Bild: Imgur

#2

Bild: Imgur

#3

Bild: Imgur

#4

Bild: Imgur

#5

Bild: Imgur

{Lacht in amerikanisch}

Bild: Imgur

«Ich fühle mich unwohl.»

Bild: Imgur

Elternsein als Hund.

Bild: Imgur

Wenn es gruselig aussieht, lieber mal anbellen.

Bild: Imgur

So, das war's für diese Woche. Geniesst euer Weekend.

Schlaft mal wieder aus.

Zum Abschluss gibt es dieses GIF. Was die Schnecke da genau macht? Keine Ahnung. Eine Fitness-Übung? Ach, schaut es euch am besten selbst an.

Und Tschüss.

Ah ja: Und frohe Festtage. Bild: Imgur

Rabe macht Nachbarschaft unsicher:

Mehr Ruedis:

