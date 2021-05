Spass

Da die Einleitung letzte Woche etwas dürftig ausfiel, gibt es diese Woche wieder etwas mehr Text. Wie wäre es mit einem Rätsel?

Was möchten alle werden, aber niemand sein?

Lösungsvorschläge in die Kommentarspalte.





Hoi.

Wenn du so richtig hässig bist.

Bild: reddit

Einfach, weil herzig.

Wie viele Kätzchen kommen aus der Schachtel?

Elf?

Oder doch zwölf? gif: reddit

Nur zwei Golfbälle.

Einfach ein schöner Kolibri.

Wasserdoggo + Eimer = 😊

Kollateralschaden beim Milchtrinken.

Und so sieht ein Milanküken aus.

Kluge Katze.

Hail dem majestätischen Schnee-Doggo.

Skater Boi.

Otten: Level neugeboren.

Wenn du deine Uniform vergessen hast.

Oh jaaaa, genau da!

Ätsch!

Kuschelzeit. Bild: gfycat

Professor McGonagall hat alle Smartphones konfisziert.

Wer kennt's auch?

Bild: reddit

Ausweis und Zulassung bitte!

Das ist Kabosu, angeblich die Vorlage zum originalen Doge-Meme von 2013.

Der Stoff, aus dem Albträume sind.

Ein flauschiges Etwas ...

Wie man richtig wolft.

Wale. Die Uber der Meere.

«Wenn ich gross bin, will ich eine Katze werden.»

Wie andere dich auf einem Foto sehen:

Wie du dich auf einem Foto siehst:

Sind wir damit etwa schon wieder am Ende der Cute News? Ja!

Ich denke, es ist wieder einmal an der Zeit, eine demokratische Abstimmung über ein Special zu machen. Was für ein Special hättet ihr gerne? Nicht mehr wählbar sind Alpakas. Vorschläge in die Kommentarspalte!

PS: Nicht vergessen: Am 30. Juli 2021 startet der nächste Versuch für einen Kommentarrekord. Habe ich gelesen. In der Kommentarspalte von letzter Woche.

PPS: Der bisherige Rekord liegt übrigens bei 596 Kommentaren, in der Cute News vom 19.10.2020.

