Freitag = 27 herzige Tierbilder

Cute News, everybody!

Der Titel sagt eigentlich bereits alles. Und vergesst nicht, eure Tierbilder in die Kommentare zu posten! Ich freue mich immer wieder darauf, sie durchzuschauen.

Wer freut sich auf den Herbst?

Huch, wo sind denn alle hin?!?

Wenn der Friseur fragt, ob es dir gefällt.

Ach, Tauben und ihre Nester.

Ha, reingelegt!

Wenn du endlich in den Ferien ankommst:

Das war der Hund!

Esel sagt Hallo.

Zunge der Woche:

Der nächste Minecraft-Charakter?

Neulich im Toupet-Shop:

Es ist morgens wieder kalt ...

Apropos eingepackt:

Hier gibt es mehr Eulen in Tüchern:

1 / 21 Eulen in Tücher quelle: owlsintowls

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Das sind ... meine ???

Hallo!

Hast du schon einmal ein Baby-Axolotl gähnen sehen? Bitte sehr:

Es gibt News aus der Tierwelt: In Peru wurde ein bisher unbekanntes Beuteltier entdeckt.

Sein wissenschaftlicher Name lautet Marmosa chachapoya. Das Tier wird nur etwa 10 Zentimeter lang, hat aber einen 16 Zentimeter langen Schwanz. Die neue Marmosa-Art wurde in einer Höhenlage entdeckt, in der andere Arten dieser Gattung normalerweise nicht vorkommen – nämlich auf über 2600 Metern über Meer.

Genau genommen gehören Marmosa chachapoya zur Gattung der Zwergbeutelratten, wie auch diese Mexikanische Zwergbeutelratte:

Bild: imago images

Der nächst grössere Schritt sind die Beutelratten. Dazu gehören etwa Opossums:

Diese wiederum gehören zur Familie der Beuteltiere. Ein bekannter Vertreter davon ist der Koala:

Oder der Wombat:

Sowie natürlich das Känguru:

Da es leider nur dieses eine Foto von Marmosa chachapoya gibt, war es das auch schon mit den Beuteltieren für heute.

Hundespielzeug ist für alle da!

(Sorry wegen der schlechten Quali.)

Wartet auf mich!

Auf Entdeckungsreise:

Küsschen zum Abschied :-*

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!