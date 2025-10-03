Nebel
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Eulen, Katzen und Koalas

Freitag = 27 herzige Tierbilder

03.10.2025, 05:30
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Der Titel sagt eigentlich bereits alles. Und vergesst nicht, eure Tierbilder in die Kommentare zu posten! Ich freue mich immer wieder darauf, sie durchzuschauen.

Wer freut sich auf den Herbst?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nuwsf0/here_are_some_pictures_i_took_of_milo_today_we/
Bild: reddit

Huch, wo sind denn alle hin?!?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn der Friseur fragt, ob es dir gefällt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Ach, Tauben und ihre Nester.

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1nusxz0/is_she_just_like_roleplaying_or_is_she_actually/
Bild: reddit

Ha, reingelegt!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du endlich in den Ferien ankommst:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Das war der Hund!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200693516/
Bild: pinterest

Esel sagt Hallo.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ns9ptd/the_leaves_are_just_starting_to_change/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier hirsch https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677550/
Bild: pinterest

Der nächste Minecraft-Charakter?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196973889/
Bild: pinterest

Neulich im Toupet-Shop:

cute news tier lama https://imgur.com/gallery/went-to-alpaca-farm-here-are-some-cuties-i-met-seYd1tM#/t/aww
Bild: imgur

Es ist morgens wieder kalt ...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/babushkadogs/comments/1nrtfuo/lilly_who_is_now_in_doggy_heaven_when_my_mom/
Bild: reddit

Apropos eingepackt:

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/owlsintowels/comments/1ntczgo/look_at_this_distinguished_gentlebird/
Bild: reddit

Hier gibt es mehr Eulen in Tüchern:

Eulen in Tücher
quelle: owlsintowls
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Das sind ... meine ???

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Hallo!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Hast du schon einmal ein Baby-Axolotl gähnen sehen? Bitte sehr:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Es gibt News aus der Tierwelt: In Peru wurde ein bisher unbekanntes Beuteltier entdeckt.

Marmosa chachapoya https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1nqt14a/new_species_of_marsupial_marmosa_chachapoya/
Bild: reddit

Sein wissenschaftlicher Name lautet Marmosa chachapoya. Das Tier wird nur etwa 10 Zentimeter lang, hat aber einen 16 Zentimeter langen Schwanz. Die neue Marmosa-Art wurde in einer Höhenlage entdeckt, in der andere Arten dieser Gattung normalerweise nicht vorkommen – nämlich auf über 2600 Metern über Meer.

Genau genommen gehören Marmosa chachapoya zur Gattung der Zwergbeutelratten, wie auch diese Mexikanische Zwergbeutelratte:

Mexikanische Zwergbeutelratte, Panama, Mittelamerika *** Mexican Pygmy Bag Rat, Panama, Central America Copyright: imageBROKER/A.xHertz iblmup05515925.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun ...
Bild: imago images

Der nächst grössere Schritt sind die Beutelratten. Dazu gehören etwa Opossums:

opossum
Bild: creative commons

Diese wiederum gehören zur Familie der Beuteltiere. Ein bekannter Vertreter davon ist der Koala:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Oder der Wombat:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: tiktok

Sowie natürlich das Känguru:

Känguru https://imgur.com/gallery/2IBtX
Bild: Imgur

Da es leider nur dieses eine Foto von Marmosa chachapoya gibt, war es das auch schon mit den Beuteltieren für heute.

Marmosa chachapoya https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1nqt14a/new_species_of_marsupial_marmosa_chachapoya/
Bild: reddit

Hundespielzeug ist für alle da!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

(Sorry wegen der schlechten Quali.)

Wartet auf mich!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Auf Entdeckungsreise:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Küsschen zum Abschied :-*

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Biko
03.10.2025 05:57
RIP Jane Goodall (3. April 1934 – 1. Oktober 2025)
Eine Pionierin. Eine Legende. Eine Frau mit Anmut, Intellekt und unerschütterlichem Einsatz für Tiere und Natur.

In Erinnerung an die grossartige Jane Goodall
Bild
210
Melden
Zum Kommentar
1
