Lust auf witzige Tierbilder? Dann bist du hier genau richtig!

Cute News, everybody!

Und so schnell ist die erste Septemberwoche auch schon durch. Das ist Grund genug für eine Ladung lustiger Tierbilder – ganze 27 davon.

Auch die Doggos warten geduldig auf die Cute News.

Was ein Gemüse sieht, kurz bevor es verschlungen wird.

Der Herbst kommt bald ...

Grumpy Cuteness.

Verkehr in Schottland:

Sie teilen sich eine Gehirnzelle:

Bitte keine Fotos!

Die Katze bereut gerade alle ihre Lebensentscheidungen.

Zunge der Woche:

Hallo!

Nass, nass, nass, nass ...

Weil Hummeln die besten Hintern haben:

Hier gibt es mehr Hummeln-Hintern:

1 / 9 Hintern von Hummeln Bild: Imgur quelle: imgur

Das perfekte Bett.

Einfach mal entspannen.

Heute wollen wir auch noch etwas lernen. Ich stelle euch das Visayas-Pustelschwein vor.

Die Schweine leben ausschliesslich auf zwei philippinischen Inseln und zählen zu den seltensten Schweinen der Welt.

Bild: imago images

Visayas-Pustelschweine sind vom Aussterben bedroht. Grund dafür ist, dass ihr Lebensraum (Wälder und Wiesen) immer mehr verschwindet.

Bereits 98 Prozent der Population sind unterdessen verschwunden.

In der Brutzeit offenbart sich, was diese Tiere wirklich einzigartig macht.

Bild: imago images

Denn dann wachsen bei den Männchen Brusthaare und eine Mähne, die bis zu 23 cm lang werden kann.

Bild: imago images

Wenn sie sich von anderen Männchen bedroht fühlen, richten sie ihre Mähnen auf und wirken dadurch grösser und imposanter.

Eine weitere Besonderheit: Sie sind die erste Schweineart, bei der die Benutzung von Werkzeugen nachgewiesen wurde.

Bild: imago images

Eines der Tiere wurde dabei beobachtet, wie es ein Stück Rinde mit dem Mund aufhob und damit ein Loch grub. Hier findest du ein Video dazu:

Das Verschwinden der Visayas-Pustelschweine ist tragisch, denn sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem.

Sie ernähren sich von Früchten und Nüssen und verbreiten deren Samen und Kerne wieder mit ihrem Kot.

Bild: IMAGO IMAGES

Ausserdem lockern sie durch ihr Schnüffeln und Graben den Boden auf, was zur Nährstoffverteilung in der Erde beiträgt und das Pflanzenwachstum fördert.

Bild: imago images

Und damit genug über Visayas-Pustelschweine für heute.

Zwei Nüsse kosten mindestens zehn Blätter.

Wie es sich anfühlt, wenn das Wochenende kurz bevorsteht:

