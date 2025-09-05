trüb und nass14°
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Schweinen, Hummeln und Waschbären

Lust auf witzige Tierbilder? Dann bist du hier genau richtig!

05.09.2025, 05:42
Corina Mühle
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Und so schnell ist die erste Septemberwoche auch schon durch. Das ist Grund genug für eine Ladung lustiger Tierbilder – ganze 27 davon.

Auch die Doggos warten geduldig auf die Cute News.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/puppies/comments/1n5345s/how_does_one_not_foster_fail_a_3_month_old_cutie/
Bild: reddit

Hiergeblieben!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Was ein Gemüse sieht, kurz bevor es verschlungen wird.

cute news tier roter panda https://www.reddit.com/r/redpandas/comments/1n41xle/an_evil_wizard_turns_you_into_a_carrot_and_this/
Bild: reddit

Der Herbst kommt bald ...

cute news tier raccoon waschbär https://www.reddit.com/r/raccoonfanclub/comments/1n532ol/he_loves_pumpkins/
Bild: reddit

Grumpy Cuteness.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/birding/comments/1n404mc/a_young_redtailed_hawk_that_jumped_me_at_the_park/
Bild: reddit

Verkehr in Schottland:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Sie teilen sich eine Gehirnzelle:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Bitte keine Fotos!

cute news tier vogel https://imgur.com/gallery/just-cute-little-puffin-cDsXbm1#/t/aww
Bild: imgur

Die Katze bereut gerade alle ihre Lebensentscheidungen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Zunge der Woche:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/34199278419126134/
Bild: pinterest

Hallo!

cute news tier llama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198234697/
Bild: pinterest

Nass, nass, nass, nass ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Weil Hummeln die besten Hintern haben:

cute news tier hummeln https://www.reddit.com/r/woahdude/comments/1n34kdp/bees_often_fall_asleep_in_flowers_when_they_get/
Bild: reddit

Hier gibt es mehr Hummeln-Hintern:

1 / 9
Hintern von Hummeln
Bild: Imgur
quelle: imgur
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Das perfekte Bett.

cute news tier hund katze https://imgur.com/gallery/symbiosis-parasitism-OHHjQCA
Bild: imgur

Einfach mal entspannen.

cute news tier capybara https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184766756/
Bild: pinterest

Heute wollen wir auch noch etwas lernen. Ich stelle euch das Visayas-Pustelschwein vor.

cute news tier Visayas-Pustelschwein https://ch.pinterest.com/pin/116882552825849873/
Bild: pinterest

Die Schweine leben ausschliesslich auf zwei philippinischen Inseln und zählen zu den seltensten Schweinen der Welt.

Visayas Pustelschwein Sus cebifrons, vom Aussterben bedrohtes Wildschwein, das auf den Visayan Inseln auf den Philippinen heimisch ist *** Visayas Warty Sus cebifrons , from Extinction threatened Wild ...
Bild: imago images

Visayas-Pustelschweine sind vom Aussterben bedroht. Grund dafür ist, dass ihr Lebensraum (Wälder und Wiesen) immer mehr verschwindet.

Visayas-Pustelschwein
Bild: creative commons

Bereits 98 Prozent der Population sind unterdessen verschwunden.

In der Brutzeit offenbart sich, was diese Tiere wirklich einzigartig macht.

Visayanische Warzenschweine Sus cebifrons negrinus auf einer Wiese, Bayern, Deutschland, Europa *** Visayan Warthogs Sus cebifrons negrinus at a Meadow, Bavaria, Germany, Europe Copyright: imageBROKER ...
Bild: imago images

Denn dann wachsen bei den Männchen Brusthaare und eine Mähne, die bis zu 23 cm lang werden kann.

Visayanische Warzenschweine Sus cebifrons negrinus auf einer Wiese, Bayern, Deutschland, Europa *** Visayan Warthogs Sus cebifrons negrinus at a Meadow, Bavaria, Germany, Europe Copyright: imageBROKER ...
Bild: imago images

Wenn sie sich von anderen Männchen bedroht fühlen, richten sie ihre Mähnen auf und wirken dadurch grösser und imposanter.

cute news tier schwein https://ch.pinterest.com/pin/191825265373996743/
Bild: pinterest

Eine weitere Besonderheit: Sie sind die erste Schweineart, bei der die Benutzung von Werkzeugen nachgewiesen wurde.

Visayas-Pustelschwein
Bild: imago images

Eines der Tiere wurde dabei beobachtet, wie es ein Stück Rinde mit dem Mund aufhob und damit ein Loch grub. Hier findest du ein Video dazu:

Video: YouTube/Meredith Root-Bernstein

Das Verschwinden der Visayas-Pustelschweine ist tragisch, denn sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem.

cute news tier Visayas-Pustelschwein https://ch.pinterest.com/pin/61502351131397035/
Bild: pinterest

Sie ernähren sich von Früchten und Nüssen und verbreiten deren Samen und Kerne wieder mit ihrem Kot.

Visayas-Pustelschwein
Bild: IMAGO IMAGES

Ausserdem lockern sie durch ihr Schnüffeln und Graben den Boden auf, was zur Nährstoffverteilung in der Erde beiträgt und das Pflanzenwachstum fördert.

Bildnummer: 59027099 Datum: 11.01.2013 Copyright: imago/Hohlfeld Neu im Zoo Berlin sind zwei seltene Visayas-Pustelschweine (Sus cebifrons). Die beiden Neuankömmlinge aus dem Zoo Posen gehören zu den ...
Bild: imago images

Und damit genug über Visayas-Pustelschweine für heute.

Zwei Nüsse kosten mindestens zehn Blätter.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Wie es sich anfühlt, wenn das Wochenende kurz bevorsteht:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/3166662232622089/
Bild: pinterest
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Themen
