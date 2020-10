Spass

Schlappe neun Jahre verspätet und dreimal so teuer wie geplant: Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) hat am Samstag tatsächlich seine Pforten geöffnet. Das sind die Reaktionen im Netz.

Geplante Eröffnung: 31. Oktober 2011.



Tatsächliche Eröffnung: 31. Oktober 2020.



Natürlich kann nur vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) die Rede sein. Er ist quasi der Boris Becker unter den Airports. Da lacht man schon, wenn man nur das B hört. So und so ähnlich spotten deutsche Komiker und Satirikerinnen seit zehn Jahren über den nie enden wollenden Pfuschbau, der nach sechs verschobenen Eröffnungsterminen nun doch irgendwie fertig wurde.

Die Chronik des Versagens in einer Grafik: Sechsmal platzten Eröffnungstermine.

Chronik des Versagens - 30 Jahre liegen zwischen der Idee für einen Berliner Großflughafen und der Inbetriebnahme des #BER. Sechsmal platzten Eröffnungstermine, das Projekt gilt als einer der größten Skandale in der deutschen Baugeschichte. 🛩 https://t.co/RSZTZWuF1z pic.twitter.com/wzdO6edj6x — DW Wirtschaft (@dw_wirtschaft) October 30, 2020

Mitten in der Corona-Pandemie wird der neue Hauptstadtflughafen heute Samstag eröffnet, am Sonntag geht der reguläre Betrieb los – nur ein Tag bevor am Montag in Deutschland der zweite Shutdown in Kraft tritt. Auch dies passt irgendwie treffend zum «Fluchhafen», wie der BER in Berlin scherzhaft genannt wird.



Warum der BER nun doch eröffnet: «Eilmeldung: Die Baufirma, die das Krankenhaus in Wuhan gebaut hat, hat sich bereiterklärt, den Berliner Flughafen fertigzustellen. Sie haben zwei Termine vorgeschlagen: Dienstagnachmittag oder Mittwochvormittag.»

Ein Meme, das schon alles sagt

Wenn du den BER ausgerechnet am Weltspartag eröffnest

Am #Weltspartag eröffnet der Flughafen Berlin Brandenburg.



Keine Pointe. #BER — Ingmar 🍆 Stadelmann (@IngmarStadelman) October 30, 2020

Der BER dürfte das erste Gebäude der Welt sein, das am Tag der Eröffnung auch gleich unter Denkmalschutz gestellt wird 😉

Es lief schief, was schieflaufen konnte:



2012 waren Einladungen für die Eröffnungsfeier verschickt worden. Wenige Tage vor der geplanten Eröffnung im Juni wurde der Termin gestrichen, weil man unzählige Mängel erkannte.

2013 wurden die Architekten entlassen. Diese nahmen wichtige Unterlagen mit, was zu massiven Bauverzögerungen führte.

2017 mussten zwei Kilometer Wasserleitungen in den Decken und zuvor 29'000 Sprinklerköpfe ausgetauscht werden.

2018 befand sich der BER nach Ansicht von Experten schon im Sanierungszustand, bevor er überhaupt eröffnet war. Beispielsweise mussten 750 Monitore ausgetauscht werden, weil sie sechs Jahre an der Stromversorgung hingen und ihre Lebensdauer erreicht hatten.

Der BER verursachte schon all die Jahre vor der Eröffnung monatlich einen einstelligen Millionenbetrag für Stromkosten.

Der Bau verzögerte sich auch, weil die bestellten Rolltreppen zu kurz waren. Nun laufen sie nur aufwärts ...

Pleiten, Pech und Peinlichkeiten: Was die letzten 14 Jahre alles vergeigt wurde



Tja, so kann man sich irren Haben Sie sich eigentlich schon gefragt, wer den #BER offiziell eröffnen wird? Hier die faltenfreie Antwort. pic.twitter.com/DtNiyMMBE2 — rbb|24 (@rbb24) October 29, 2020

Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit 2010 nach vier Jahren Bauzeit: «Sie sollten sich darauf einstellen, dass ich die Eröffnung selbst vornehmen werde. Sie können jetzt schon Ihren Anzug dafür bügeln.»



Wowereit war von 2001 bis 2014 Bürgermeister von Berlin. Trotzdem reichte seine Amtszeit bei Weitem nicht, um nun den Flughafen BER eröffnen zu können.



Ein Klassiker, so wurde jahrelang über die Lachnummer BER gewitzelt

👍🏻👍🏻👍🏻 E s g e h t v o r a n ‼️👍🏻👍🏻👍🏻



Die Bauarbeiten am neuen Berliner Flughafen "BER" gehen zügig weiter‼️🤣🤣🤣 pic.twitter.com/kTl9IGCRjr — Joachim - "bin kein Frosch" (@spass_fun) March 30, 2019

Oder so

Stephen Hawking meint, dass die Menschheit nur noch 100 Jahre auf der Erde hat. Beim BER bricht Hektik aus. — Eris (@aenea_jr) May 9, 2017

Nun müssen sich Satiriker wohl ein neues Opfer suchen, aber ein letzter Seitenhieb geht noch

Hoffentlich gibt's am Montag kein böses Erwachen

Morgen wird der #BER eröffnet.

Die Chancen stehen gut, dass er ein Kunstprojekt von Banksy war und sich am Montag selbst zerstört. — ZDF heute-show (@heuteshow) October 30, 2020

Natürlich sorgt auch das unglückliche Timing der Eröffnung mitten in der Coronakrise für Witze

"Sagen Sie, warum fliegen denn nur 3 Flugzeuge täglich den #BER an?"

"Die halten ihren Mindestabstand von 5.000 Kilometern zueinander ein..." — 🇪🇺 Muriel Muraene 🐠 (Mit Mundschutz) (@Muriel_Muraene) October 30, 2020

14 Jahre gewartet, und nun kann niemand fliegen ...

Fun Fact zum BER:

Morgen eröffnet der #BER. Fun fact: der ehem. Chefplaner hat nebenher eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie man Großprojekte schneller und kostengünstiger abwickelt.

Meine Hypothese: Indem man nicht versucht, nebenbei eine Doktorarbeit zu schreiben.

via @faznet — Fabian Ochsenfeld (@FOchsenfeld) October 30, 2020

Die Planer haben aus den Fehlern gelernt und setzen beim BER auf neuste Technik

Bauzeit vergleichbarer Flughäfen:

Bitterböse!

So heben die Flugis nun ab (inklusive «Kotzkurve»)

Natürlich sind auch die Klimaaktivisten am Start. Dumm nur, dass ihnen etwas spät einfällt, gegen den BER zu demonstrieren ...

Gelacht über den BER wurde schon 2012

2016 Irgendwann leuchtet über dem #BER riesengroß und stolz der Schriftzug: FERTI — alf frommer (@alf_frommer) November 2, 2016

2018 2006: Erster Spatenstich BER

2011: Geplante Eröffnung BER

2018: Neuer Termin: 2020

2120: Captain Kirk hat die Schnauze voll vom Kreisen und landet in Paderborn. — Regieklappe (@regieklappe) September 28, 2018

2019 BER als klimafreundlichster Flughafen der Welt ausgezeichnet https://t.co/ia8bO7PwyL — Der Postillon (@Der_Postillon) June 6, 2019

2020

Es ist vollbracht. Wir haben den #BER an den Start gezählt und stellen zum heutigen Tag unseren Count Up ein. pic.twitter.com/roAEpXjPA5 — Tagesspiegel Checkpoint (@TspCheckpoint) October 31, 2020

Und so sieht der fertige «Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt» aus:

Wie?

Das ist alles?

Das soll der neue Berliner Flughafen sein?

Knappe 30 Gates?

Und für so einen Provinzflugplatz brauchen die 20 Jahre?

😳😱🤡🤡🤡#BER #Berlin pic.twitter.com/6aqLCx2iwX — Nicolaus Kopernikus (@CheckYourInfo) October 30, 2020

