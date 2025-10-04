Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wer ist für den Shutdown verantwortlich? meme: bsky.app

Konfuzius sagt «Lebe dein Leben so, dass du nicht die gesamte Regierung lahmlegen musst, um von deinen Sexualverbrechen abzulenken.» meme: bsky.app

Trump gebärdet sich weiter als Diktator, der das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt It's getting weird in Portland. (Weirdly authoritarian, thanks to the Trump regime.) My latest cartoon on Pepperspectives. @davidpepperoh.bsky.social davidpepper.substack.com/p/portland-a...



— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 30. September 2025 um 18:15

Die Nationalgarde sammelt Müll ein, weil es nichts zu bekämpfen gibt Today's Cartoon- National Guard PTSD



— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 30. September 2025 um 21:20 «Sie glauben also, Sie leiden unter PTBS? – Ja, die dummen Einsätze von Präsident Trump.»

Wir hätten da noch einen Entwurf für einen präsidialen Erlass ... Executive Order For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 00:08 «Wir haben uns erlaubt, diese Durchführungsverordnung zu erstellen, damit Sie sie unterzeichnen können, um die Epstein-Akten freizugeben.»

Diese Woche gab es den bislang schlimmsten Trump-Auftritt – und das ausgerechnet vor den versammelten Generälen und Admirälen The MAGAfication of the military



— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 30. September 2025 um 15:40

Verteidigungsminister Hegseth, ein aufgeblasener Möchtegern-Kämpfer, spielte sich mächtig auf The Warrior Ethos For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 21:25 «Männer, ich möchte euch etwas über die Ethik der Krieger erzählen!»

Auf Gavin Newsom ist Verlass 😅 meme: reddit

meme: bsky.app

Einen haben wir noch «Trump ‹Marie Antoinette› sagt: ‹Keine Gesundheitsversorgung für euch Bauern, aber ein Ballsaal für die Königin.›» Screenshot: x.com

Bonus

Und jetzt ab ins Weekend! Sound on! This cute baby sloth has a very important message to announce! 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 #bluesky #nature #wildlife #animals



— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 14:38

