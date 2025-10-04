Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche
Schon gehört? Die Freiheitsstatue wurde ausgeschafft
@mluckovich.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 22:18
Dafür gibt es andere «Sehenswürdigkeiten»
Trump’s tourist trap - © Chappatte in the Boston Globe @bostonglobe.com @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 19:28
Das passiert, wenn ein Irrer am Steuer sitzt
@deadder.bsky.social) 30. September 2025 um 20:27
Trump hat den Regierungs-Karren erneut an die Wand gefahren
SHUTDOWN— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 30. September 2025 um 18:38
Wer ist für den Shutdown verantwortlich?
Konfuzius sagt
Den US-Demokraten geht die rote Farbe aus
#trump #democrats #crime #gop #shutdown #leaders #DNC #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 21:33
Der wahre Feind im Innern ist nicht die Antifa
@mluckovich.bsky.social) 30. September 2025 um 22:38
Trump gebärdet sich weiter als Diktator, der das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt
It's getting weird in Portland. (Weirdly authoritarian, thanks to the Trump regime.) My latest cartoon on Pepperspectives. @davidpepperoh.bsky.social davidpepper.substack.com/p/portland-a...— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 30. September 2025 um 18:15
Die Nationalgarde sammelt Müll ein, weil es nichts zu bekämpfen gibt
Today's Cartoon- National Guard PTSD— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 30. September 2025 um 21:20
Wir hätten da noch einen Entwurf für einen präsidialen Erlass ...
Executive Order For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 00:08
Diese Woche gab es den bislang schlimmsten Trump-Auftritt – und das ausgerechnet vor den versammelten Generälen und Admirälen
The MAGAfication of the military— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 30. September 2025 um 15:40
Verteidigungsminister Hegseth, ein aufgeblasener Möchtegern-Kämpfer, spielte sich mächtig auf
The Warrior Ethos For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 21:25
Auf Gavin Newsom ist Verlass 😅
Unter Pete Hegseth soll es rassistische Säuberungen bei den US-Streitkräften geben
Hegseth's new grooming standards:— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 00:10
Frauenfeindlich ist er auch noch
@deadder.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 18:52
Der fette Commander-in-Chief will keine übergewichtigen Anführer mehr
Top brass gets golden briefing #hegseth— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 30. September 2025 um 21:54
Es wird wohl langsam Zeit
Irak marschiert in USA ein, um Amerikanern Demokratie zu bringen www.der-postillon.com/2025/09/oper...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 30. September 2025 um 13:16
Trump lässt weiter die US-Geschichte umschreiben
Coole Aktion!
Dann spielt sich Trump auch noch als Friedensstifter im Nahen Osten auf
The peacemaker. #Trump #peacedeal— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 30. September 2025 um 17:18
Peace Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com #Gaza #Hamas #Israel— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 00:17
R.I.P. Jane!
„Jane Goodall: Primatenforscherin und Umweltaktivistin ist tot“ #JaneGoodall #aktivismus #forschung #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 18:56
Einen haben wir noch
Bonus
Das hast du dir verdient
Baby sloth goes Eeeeh! Sound on! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #bluesky #animals #wildlife #nature— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 3. Oktober 2025 um 16:12
Und jetzt ab ins Weekend!
Sound on! This cute baby sloth has a very important message to announce! 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 #bluesky #nature #wildlife #animals— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 14:38
