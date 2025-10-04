bedeckt, wenig Regen10°
DE | FR
burger
Spass
Digital

Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
04.10.2025, 06:3304.10.2025, 06:33

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Schon gehört? Die Freiheitsstatue wurde ausgeschafft



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 22:18

Dafür gibt es andere «Sehenswürdigkeiten»

Trump’s tourist trap - © Chappatte in the Boston Globe @bostonglobe.com @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 19:28

Das passiert, wenn ein Irrer am Steuer sitzt



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 30. September 2025 um 20:27

Trump hat den Regierungs-Karren erneut an die Wand gefahren

SHUTDOWN

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 30. September 2025 um 18:38

Wer ist für den Shutdown verantwortlich?

Trump Meme
meme: bsky.app

Konfuzius sagt

Trump Epstein Meme
«Lebe dein Leben so, dass du nicht die gesamte Regierung lahmlegen musst, um von deinen Sexualverbrechen abzulenken.»meme: bsky.app

Den US-Demokraten geht die rote Farbe aus

#trump #democrats #crime #gop #shutdown #leaders #DNC #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 21:33

Der wahre Feind im Innern ist nicht die Antifa



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 30. September 2025 um 22:38

Trump gebärdet sich weiter als Diktator, der das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt

It's getting weird in Portland. (Weirdly authoritarian, thanks to the Trump regime.) My latest cartoon on Pepperspectives. @davidpepperoh.bsky.social davidpepper.substack.com/p/portland-a...

[image or embed]

— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 30. September 2025 um 18:15

Die Nationalgarde sammelt Müll ein, weil es nichts zu bekämpfen gibt

Today's Cartoon- National Guard PTSD

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 30. September 2025 um 21:20
«Sie glauben also, Sie leiden unter PTBS? – Ja, die dummen Einsätze von Präsident Trump.»

Wir hätten da noch einen Entwurf für einen präsidialen Erlass ...

Executive Order For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 00:08
«Wir haben uns erlaubt, diese Durchführungsverordnung zu erstellen, damit Sie sie unterzeichnen können, um die Epstein-Akten freizugeben.»

Diese Woche gab es den bislang schlimmsten Trump-Auftritt – und das ausgerechnet vor den versammelten Generälen und Admirälen

The MAGAfication of the military

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 30. September 2025 um 15:40

Verteidigungsminister Hegseth, ein aufgeblasener Möchtegern-Kämpfer, spielte sich mächtig auf

The Warrior Ethos For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 30. September 2025 um 21:25
«Männer, ich möchte euch etwas über die Ethik der Krieger erzählen!»

Auf Gavin Newsom ist Verlass 😅

Tweet von Gavin Newsom zu US-Verteidigungsminister Hegseth
meme: reddit

Unter Pete Hegseth soll es rassistische Säuberungen bei den US-Streitkräften geben

Hegseth's new grooming standards:

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 00:10

Frauenfeindlich ist er auch noch



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 18:52

Der fette Commander-in-Chief will keine übergewichtigen Anführer mehr

Top brass gets golden briefing #hegseth

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 30. September 2025 um 21:54

Trump Vance Meme
meme: bsky.app

Es wird wohl langsam Zeit

Irak marschiert in USA ein, um Amerikanern Demokratie zu bringen www.der-postillon.com/2025/09/oper...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 30. September 2025 um 13:16

Trump lässt weiter die US-Geschichte umschreiben



[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 30. September 2025 um 09:43

Coole Aktion!

Bild
screenshot: reddit

Dann spielt sich Trump auch noch als Friedensstifter im Nahen Osten auf

The peacemaker. #Trump #peacedeal

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 30. September 2025 um 17:18

Peace Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com #Gaza #Hamas #Israel

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 00:17

R.I.P. Jane!

„Jane Goodall: Primatenforscherin und Umweltaktivistin ist tot“ #JaneGoodall #aktivismus #forschung #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 2. Oktober 2025 um 18:56

Einen haben wir noch

Gavin Newsom Tweet zu Trump
«Trump ‹Marie Antoinette› sagt: ‹Keine Gesundheitsversorgung für euch Bauern, aber ein Ballsaal für die Königin.›»Screenshot: x.com

Bonus

Das hast du dir verdient

Baby sloth goes Eeeeh! Sound on! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 #bluesky #animals #wildlife #nature

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 3. Oktober 2025 um 16:12

Und jetzt ab ins Weekend!

Sound on! This cute baby sloth has a very important message to announce! 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 #bluesky #nature #wildlife #animals

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 14:38

(dsc)

Tweeticle verpasst?

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
1 / 6
Wir essen pro Woche rund 5 Gramm Mikroplastik – so kannst du den Konsum minimieren 🧐
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
3
Blinddate mit Gen-Z-Girl
4
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
5
Drohnen am Flughafen München – Flugbetrieb läuft wieder normal
Meistgeteilt
1
Hamas antwortet auf Friedensplan – und will alle Geiseln freilassen
2
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
«Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte
Endlich Freitag, endlich Cute News!
Cute News, everybody!
Zur Story