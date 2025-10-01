wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Wirtschaft
USA

«Shutdown» in den USA: Welche Einrichtungen betroffen sind

epa12418636 Birds fly over the US Capitol, in Washington, DC USA, 30 September 2025. Democrat and Republican leadership are taking part in negotiations to avoid a government shutdown due at midnight t ...
Blick auf das Kapitol in Washington D.C.Bild: keystone

«Shutdown» in den USA: Das sind die Folgen für die Bevölkerung

Das neue Fiskaljahr in den USA hat am 1. Oktober begonnen, einen Haushalt konnte der Kongress nicht verabschieden. Zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Systeme sind betroffen.
01.10.2025, 10:5101.10.2025, 11:51

Am Mittwoch um 00.01 Uhr US-Zeit war der erste Shutdown der US-Regierung seit sieben Jahren Tatsache. Weil sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, stehen die USA vor dem Stillstand.

Ein Gesetzesentwurf der Republikaner kam auf 55 Ja-Stimmen (darunter drei Demokraten), 45 Senatoren votierten dagegen. Die Zustimmung von 60 Senatoren wäre nötig gewesen, um den Übergangshaushalt zu verabschieden.

epa12418679 Senator Chuck Schumer, a Democrat from New York, speaks at a press conference following a failed vote at the US Capitol, in Washington, DC, USA, 30 September 2025. Democrat and Republican ...
Senator Chuck Schumer ist Minderheitsführer der Demokraten im Senat.Bild: keystone

Die Demokraten verlangen, dass die staatlichen Prämienverbilligungen für Millionen Amerikaner – von den Republikanern kürzlich gestrichen – weitergehen. Zudem fordern sie, dass bereits verabschiedete Staatsausgaben bestehen bleiben. Trumps Budgetdirektor Russell Vought soll künftig darauf verzichten, solche Ausgaben durch ein parlamentarisches Manöver zu sistieren.

Für die Republikaner sind die Forderungen des gegnerischen Lagers unangemessen. Der dadurch entstandene Shutdown sei schädlich für das Land. Doch was wird nun stillgelegt und was bleibt am Laufen? Eine Übersicht.

Inhaltsverzeichnis
Vom Shutdown betroffenVom Shutdown ausgenommenWie lange dauert der Shutdown?

Vom Shutdown betroffen

Diejenigen staatlichen Stellen, die als verzichtbar gelten, werden bis auf Weiteres geschlossen. Millionen von Staatsangestellten erhalten während eines Shutdowns keinen Lohn, auch wenn sie weiterarbeiten müssen.

Zu ihnen zählen Angestellte des Militärs und des Secret Service, Fluglotsen, Sicherheitspersonal an Flughäfen und die Polizei. Ebenso Beamte der Zoll- und Grenzschutzbehörde, der Einwanderungsbehörde und der Drogenbekämpfungsbehörde. Die Flughäfen bleiben geöffnet. Alle anderen Beamten werden beurlaubt, das gilt auch für Mitarbeitende des Kongresses, wie die «New York Times» schreibt.

Allerdings kam es in der Vergangenheit vor, dass Bundesangestellte an Flughäfen, welche keinen Lohn mehr erhielten, auch nicht mehr zur Arbeit erschienen. Das führte beim Shutdown 2018–2019 dazu, dass Flugreisende teils sehr lange Wartezeiten auf sich nehmen mussten.

epa12335256 People prepare for travel over the Labor Day weekend at Los Angeles International Airport in Los Angeles, California, USA, 29 August 2025. The US Transportation Security Administration exp ...
Die Arbeit an Flughäfen geht vorerst weiter.Bild: keystone

Dauert der Shutdown mehr als nur ein paar Tage, dürften Museen, Monumente und Nationalparks geschlossen bleiben. Allerdings zeigten Shutdowns in der Vergangenheit gerade in Nationalparks unterschiedliche Folgen. Die Regierung von Barack Obama hat 2013 sämtliche Nationalparks geschlossen.

Beim Shutdown in der ersten Amtszeit Trumps – er dauerte länger als einen Monat – blieben viele Nationalparks offen, die Mitarbeiter wurden jedoch beurlaubt. Toiletten waren nicht zugänglich, Abfallkübel wurden nicht geleert, der Müll stapelte sich.

FILE - Sheer cliffs rise at Zion National Park, near Springdale, Utah., Sept. 16, 2015. (AP Photo/Rick Bowmer, File) Trump EPA Parks Haze
Der Zion-Nationalpark im US-Bundesstaat Utah.Bild: keystone

Einige SUV-Fahrer machten sich die Abwesenheit des Personals zunutze und fuhren illegal in Parks herum. Mit Blick auf den kommenden Shutdown haben 35 ehemalige Parkmanager Trumps Regierung gebeten, Nationalparks zu schliessen, damit die Natur nicht beschädigt wird.

Wie es in der Industrie weitergeht, ist noch unklar. Bei vergangenen Shutdowns wurden gemäss US-Medien etwa Inspektionen bei Chemiefabriken, Kraftwerken, Ölraffinerien und Wasseraufbereitungsanlagen unterbrochen, weil die meisten Mitarbeitenden der Umweltschutzbehörde beurlaubt waren. Auch ein Teil der Lebensmittelkontrollen sei eingestellt worden.

Vom Shutdown ausgenommen

Dienste wie die Post gehen weiter, sie finanziert sich ohnehin selbst. Gelder von Sozial- und Krankenversicherungen werden weiter ausbezahlt, weil sie als «obligatorische» Ausgaben gelten.

Medicaid, das Krankenversicherungsprogramm für Personen mit geringem Einkommen, hat genügend Reserven, damit die wichtigsten Leistungen zumindest bis Ende des Jahres garantiert werden können.

Auch Militärveteranen erhalten weiterhin medizinische Versorgungen und Rente.

Pediatrician Irving Phillips, left, examines a 16-month-old boy at a CommuniCARE+OLE clinic Thursday, June 26, 2025, in Davis, Calif. (AP Photo/Godofredo A. V�squez) US Medicaid Immigration States
Kinder von Familien, die durch Medicaid unterstützt werden, können weiterhin zum Arzt gehen.Bild: keystone

Auch das Supplemental Nutrition Assistance Program, das rund 42 Millionen Menschen in den USA mit Lebensmittelmarken unterstützt, soll zunächst weitergehen.

Ein weiteres Ernährungsprogramm, das sich an Frauen, Säuglinge und Kinder richtet, könnte vom Shutdown teilweise betroffen sein. Es soll über zu wenig Mittel verfügen, um ab dem 1. Oktober neue Antragsteller aufzunehmen, sagte ein Berater der «New York Times».

Bei Head Start, einem Frühförderungsprogramm für Kinder aus einkommensschwachen Familien, ist die Finanzierung nur bei acht von 1600 Programmen vorerst nicht gesichert. Das betrifft jedoch bereits 7500 Kinder.

Wie lange Passbüros offen haben, ist unklar. Sicher so lange, wie die Gebühren etwa für einen neuen Pass für die Deckung der Kosten ausreichen.

Für Tiere in Zoos wird auch während eines Shutdowns gesorgt, die entsprechenden Futterrationen sind garantiert.

Wie lange dauert der Shutdown?

Die einfache Antwort lautet: So lange, bis sich Demokraten und Republikaner auf einen Haushalt geeinigt haben. Die Republikaner verfügen in beiden Kammern des Kongresses über eine Mehrheit, benötigen im Senat jedoch die Stimmen von mindestens sieben Demokraten, damit der Shutdown beendet und ein Haushalt verabschiedet werden kann. Im Repräsentantenhaus genügt eine einfache Mehrheit.

Das Stimmverhalten der einzelnen Senatoren wird durch die Dauer des Shutdowns beeinflusst. Je länger dieser geht, desto mehr Wählende müssen auf ihre Löhne und sonstige staatliche Dienstleistungen verzichten. Dies könne die «Kosten-Nutzen-Analyse eines Shutdowns für jeden Senator allmählich verschieben», schreibt die «New York Times».

(rst)

Keine Einigung auf Haushalt: «Shutdown» in den USA beginnt
Mehr zu den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
1 / 28
Die wundersame Welt der amerikanischen Supermärkte
Vielleicht ist er auch von einer anderen Welt.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Essenskurier entkommt haarscharf einer Verhaftung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
kusel
01.10.2025 11:06registriert Januar 2015
Die Trump-Jünger finden das sicher gut.
290
Melden
Zum Kommentar
12
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Salt lanciert neues Angebot für Internet und Fernsehen Zuhause – und es wird teurer
Salt hat sein Angebot für Glasfaser-Internet, Fernsehen und Streaming überarbeitet. Neu erhalten Kundinnen und Kunden Zugriff auf Filme und Serien. Trotz Preiserhöhung bleibt Salt billiger als Swisscom und Sunrise. Die Details.
So gut wurde eine Preiserhöhung selten verkauft: Mit Videos von glücklichen Kunden, einer interaktiven Präsentation und unter Applaus von Mitarbeitenden und Partnern verkündete Salt-Chef Max Nunziata am Dienstag in Zürich die Lancierung des Angebots «Home+».
Zur Story