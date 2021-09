Es ist Fail-Dienstag! Feiern wir das mit 26 lustigen Fails! 😂

Analyse

Warum wir nicht DĂ€nemark sind und Freiheit ihre Grenzen hat

WĂ€hrend DĂ€nemark alle Corona-Massnahmen aufgehoben hat, wird in der Schweiz die Zertifikatspflicht eingefĂŒhrt. Es ist die Folge eines verqueren VerstĂ€ndnisses von Freiheit.

So fĂŒhlt sich NormalitĂ€t an. 50’000 euphorische Fans verfolgten am Samstagabend im Parken-Stadion in Kopenhagen das Konzert der dĂ€nischen Rockband The Minds of 99. Es war nach Angaben der Veranstalter das erste Stadionkonzert mit voller Auslastung in Europa seit Beginn der Corona-Pandemie. Und das ohne Maske oder Zertifikat.

Am Freitag hatte die dĂ€nische Regierung die letzten Corona-EinschrĂ€nkungen aufgehoben, auch fĂŒr Konzerte oder das Nachtleben.