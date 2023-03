Fail-Dienstag

Findest du den Fehler? Hier kommen die 26 lustigsten Fails der Woche

Wir wissen alle, wofür wir hier sind. Und das sind einmal mehr die besten, lustigsten – und meist schmerzfreien – Fails, die wir diese Woche finden konnten.

Ein kleiner Reminder, jedoch: Wir sind am Ende des Fail-Dienstags wie immer auf deinen Input angewiesen. Mach uns glücklich und sorge dafür, dass der Faildi niemals aufhört.

Oder zumindest nicht bis am Mittwoch.

Lasset die Spiele beginnen!

Was?!

Und jetzt: Erst mal eine Runde Wälzen.

Doggo zwei traut seinen Augen kaum.

Ein grosser Moment für Braut und Bräutigam.

Sport ist gesund. Macht Sport!

Aber vielleicht nicht so.

1 kleiner, sportlicher Trick für zwischendurch.

Dem Hundi geht es gut, geht es gut.

Schnelles Gif für Leute, die keine Zeit haben.

Hunde sind die Besten!

Es ist halt auch grad nicht Feuerwerk-Season ...

Huiiii!

Sachte ... Sachte ...

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Zeit für den Autosticker der Woche:

With things God all possible are. <3

Motivierende Torte.

Für einen besseren ... oder ... einfach für einen Tag.

Oh.

Es gibt mehr als zwei Geschlechter.

Ja.

Nicht sicher, ob Fail oder Verwirrtheit:

Legalisiert die Mutter-Sohn-Ehe.

Photoshop? FaceApp? Nie gehört!

Der wurde letzte Woche in die Kommentare gepostet, aber ich hatte ihn halt schon in der Pipeline. Drum noch einmal diese Perle:

Paul Denz.

😏

Neulich im Ausgang. Schau nochmal.

Hab die WC-Türe montiert, Boss!

Alt, aber «sterbt vorsichtig»!

Weil Ostern: Marshmallows in «Hasen»-Form.

#sopizza #soauthentisch #soeiffelturm

Wir nehmen jede Hürde für dich, User! <3

Alt, aber Schaumwein:

Noch ein paar schnelle High Fives zum Abschluss: und tschüss!

Bonus-Win

Man könnte sich fragen, ob Win oder Fail . Eindeutig ein Win!

Und jetzt du! Poste deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare!

