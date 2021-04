Spass

Mehr Fails = Mehr Spass! Hier sind die lustigsten Bilder der Woche



Mehr Fails = Mehr Spass! Hier kommen die lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Da sind wir ja schon wieder!

Der Frühling steht in den Startlöchern, und wer will, kann sich sogar wieder ein Bierchen in der Beiz genehmigen.

Und dann ist auch noch Faildienstag! Könnte das Leben besser sein?

(Wir alle kennen die Antwort. Aber pschhhht!)

Beginnen wir mit: diesem Bild, weil Frühling.

bild: Userinput

Es ist alt, aber für immer gut. Danke für den Reminder an das Pimeli, @User Diskretionsverweigerer.

Kommen wir sogleich zum Gif der Woche:

via twitter

Wir haben keine Ahnung, was hier gerade passiert ist.

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Heute mal mit Extra-Schäumchen auf dem Kaffee?

Was könnte passieren, wenn ich meinem Sohn den Gabelstapler überlasse?

Win, Win, Win, ... nicht mehr Win.

Hallo Girls! Oh, upsi, Tschuldigung, Verzeihung!

Hüüü-hüpf!

Wir lachen nicht über verwirrte, hungrige Vögel.

Dabei hat ihm der Schlitten so schön auf die Beine geholfen.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wenn du dich mal ungeliebt fühlst, denke an ihn:

(Kandidat weint über 5 Wählerstimmen, sagt, er hätte 9 Familienmitglieder.)



Kann ich kurz bei euch aufs Klo? – Ja sicher, gleich in der Küche, erster Schrank links!

Jeder Kommentar hier wäre vermutlich gemein.

Passend dazu eine Slideshow.

Unten gehts weiter mit den Fails ...

Immer diese Leute, die die Maske nicht richtig anziehen können.

Hab den Boden mit dem Hochdruckreiniger gesäubert, Chef!

Komme gleich, hole mir noch schnell einen ... Dronk.

Influencer-Fail des Tages. #NoPhotoshop

Work hard, yalp?!

Markiere einen Dennis.

Ups.

Zum Zahnarzt? Hier lang!

Der Fail bist du, wenn du zuerst eine grosse Nase gesehen hast. :)

...

Ähm. Was ist hier gerade passiert?

Alt, aber gut und so wahnsinnig herzig:

Hatten wir den schon mal? Was passiert, wenn man einen Luftballon in den Einkaufswagen legt ...

Und tschüss!

Bonus-Win

Er macht sich bereit für den Angriff.

Ach, und der zur Erinnerung:

Und: Das Video der Woche

Video: watson/Emily Engkent

Faildienstage aus dem Archiv:

