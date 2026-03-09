RETTE SICH, WER KANN!!!! Bild: reddit/watson

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: creepy Pareidolie

Hier kommt wieder eine Portion Bilder von Dingen mit Gesicht, die dich möglicherweise noch in deinen Träumen verfolgen werden.

Und dann würden wir natürlich gerne deinen Input sehen, weil wir wissen: Du siehst es doch auch!

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Ding fröhlich oder traumatisiert ist.

Dieser Wischmopp, allerdings, hat Schockierendes gesehen.

Das? Ach, nur eine Pareidolie, die dich in deinen Träumen verfolgen wird.

Was ist Pareidolie nochmals? Pareidolie ist ein psychologisches Phänomen, bei dem dein Gehirn aus alltäglichen Gegenständen oder Mustern vertraute Formen – meist Gesichter – macht.

Dass Peperoni aufgeschnitten angsteinflössend aussieht, wussten wir. Aber ...

... SEIT WANN SIND GURKEN DERMASSEN BÖSE?

Ein süsses, kleines Ding mit Stimmungsschwankungen.

Mutig ist, wer dieser Hose vertraut.

Aus der Kategorie «Dinge, denen man im Halbdunkeln nicht über den Weg laufen will»:

Tu uns bitte nicht weh, gehässiges Saiteninstrument!

Da freut sich aber jemand, Teil der Nudelsuppe zu sein.

Natürliche Lattenzaun-Kunst.

Wenn jemand sagt «Jesus ist überall», meint er vermutlich dieses Phänomen.

Yay, Schnee! – das Dach, möglicherweise.

Über diese Romanze würden wir gerne mehr lesen.

Vielleicht war es aber auch Mord. Je nachdem, was du sehen willst.

Diese Mütze hat Dinge gesehen. Schlimme Dinge.

Olivenbrot kommt direkt aus der Hölle.

Aw, ist der süss. Er hat sogar einen kleinen Anzug angezogen.

Hosen sind echt angsteinflössend geworden. Diese weint sogar.

Und hier noch einmal etwas für süsse Träume!

Gute Nacht.

Und nun DU? Hast du auch eine Türklinke, die dich an eine grosse Nase erinnert, oder eine Holzdecke mit jeder Menge Dackelgesichtern? Zeig sie uns – in den Kommentaren!

