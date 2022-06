Fail-Dienstag

26 lustige Fails für ... Ach, ihr wisst schon! Hier, Spass!

Wir nähern uns langsam den Sommerferien. Na ja, sofern ihr überhaupt welche habt.

Um die Zeit zu überbrücken, haben wir tonnenweise (26) Material, um euch weiterhin während der Arbeit bei Laune zu halten.

Wir hoffen, ihr habt es alle schön bequem!

Dann können wir ja loslegen.

Wasserbombeeeee!!!

Da fällt uns glatt dieses GIF wieder ein:

Aus der Sparte «Ihr hattet einen Job»:

War sicher an einem Dienstag.

Das könnte uns auch passieren. Viel Liebe für sie.

Wenn das Glück zum Greifen nah ist ...

Wir freuen uns nicht für flinke Kinder. 😒

Sorry für Shit-Quality, aber ...

... es ist einfach zu gut.

Upsidupsi.

Doggo der Woche:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hotelzimmer der Woche:

Schlagzeile der Woche:

Ferien in Spanien ruiniert, weil es «zu viele Spanier im spanischen Hotel» hatte.

An dieser Photoshop-Kunst ist alles falsch.

Besonders der rechts sieht scheisse gefährlich aus.

#Mmmmh ... Tannenzapfen.

Influencerin aufgeflogen, Teil 152.

Der Körper rechts ist toll. Die Lüge nicht so sehr.

Passend dazu meine Lieblings-Slideshow

Unten geht's weiter ...

1 / 23 So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Es ist nicht mal das gleiche Tier!!!!^^1!

Nicht sicher, aber könnte möglicherweise knapp werden.

- «Mein Erdbeer-Glace schmeckt super. Was hast du gekriegt?»

- «...»



RIP, Kröti.

Uh, cool. Bücher mit integrierten Youtube-Videos.

Hochzeit der Woche:

Wer ist «Ha»?

Happy Birthday, Ha.

Hab' das Pissoir eingebaut, Chef.

Der Fotograf schreibt dazu: «Ich musste dort stehen und warten, bis ein Mann mit dem Pinkeln fertig war, damit ich die Kabine verlassen konnte.»

Wie konnte das bloss passieren?

¯\_(ツ)_/¯

Alt, aber voller Pool:

Oh Deer.

Macht's ganz gut diese Woche!

Und tschüss!

Bonus-Win

Die Freude in seinem Gesichtchen!

Den nächsten Faildienstag lest und schaut ihr übrigens von meinem lieben Kollegen Sergio. Seid lieb und postet auch nächste Woche lustige Bilder und GIFs in die Kommentare, was das Zeug hält.

In der Zwischenzeit tut's vielleicht ein Faildienstag aus dem Archiv:

