Das sind 19 der besten Halloween-Kostüme aus Filmen und Serien

Halloween naht. Und damit auch ein Tag, der aufgrund seiner Popularität in den USA oft in US-Filmen und -Serien aufgegriffen wird. Gerade in Comedyserien geniesst der Feiertag einen hohen Stellenwert und ist in jeder Staffel – gleich wie die Weihnachtsfolge – Tradition.

«The Office»

«The Office» ist unübertreffbar, wenn es um Halloween-Folgen geht. Hier kommt eine kleine Auswahl von den vielen hervorragenden Kostümen der Serie.

Als Creed nicht wusste, dass Halloween ist ...

Staffel 9, Episode 5. Bild: nbc

Dass Halloween ist, als Creed mit einem blutverspritzten Hemd auftaucht, weiss er gar nicht. Da hat jemand nochmals Glück gehabt ...

Doppelköpfiger Michael Scott.

Staffel 2, Episode 5. Bild: nbc

Dwight Schrute verkleidete sich als Scranton Strangler.

Staffel 7, Episode 6. Bild: nbc

Der Serienmörder Scranton Strangler wurde für «The Office» erfunden, und auch wenn es verschiedene Fan-Theorien gibt, wer denn nun der Mörder ist, wurde das Geheimnis nie gelüftet. Creed mit seinem un absichtlichen blutigen Hemd ist aber sicher einer der Verdächtigen.

Dreifach Joker von «The Dark Knight»!

Gleich drei Dunder-Mifflin-Angestellte verkleideten sich in der fünften Staffel als Joker von «The Dark Knight»: Creed, Dwight und Kevin.

Zuerst creepy Creed.

Staffel 5, Episode 5. Bild: imdb

Bei Dwight gibt es Pluspunkte für die Kleidung, aber Abzüge für die Brille.

Staffel 5, Episode 5. Bild: imdb

Und dann noch Kevin.

Staffel 5, Episode 5. Bild: imdb

Ross Geller in «Friends»

Ross, Ross, Ross, wo fange ich hier nur an? Die Halloween-Party, an der sich Ross und Chandler einen ausgeglichenen schlechten Armdrücker-Kampf bieten, bleibt uns wohl aber genau aus diesem Grund in Erinnerung.

Ross als Spudnik. Oder: die ausserirdische Kartoffel.

Staffel 8, Folge 6. gif: giphy

Das besagte Armdrücken:

«Modern Family»

Die Grossfamilie in «Modern Family» geht an Halloween immer «all-out». Cameron Tucker und Mitchell Pritchett liefern aber definitiv das beste Paar-Kostüm: Prinz Harry und Herzogin Meghan.

«Mean Girls»

Wer «Mean Girls» gesehen hat, weiss: An Halloween wird zwar kein Pink getragen, dafür aber die engsten Outfits – natürlich mit Stoffohren.

Regina George als Häschen.

Bild: imdb

Gretchen Wieners (Mitte) und Karen Smith (rechts) ebenfalls mit Ohren. Bild: imdb

Aber während sich die Gruppe in sexy Kostüme schmeisst, verkleidet sich Cady als Zombie-Ex-Frau. Da muss wohl jemand nochmals die Regeln lesen ...

Cady Heron ohne Häschen-Ohren, dafür mit Überbiss.

Bild: Paramount Pictures

«Brooklyn-Nine-Nine»

In «Brooklyn-Nine-Nine» ist Halloween immer ein Riesenereignis. So wird jedes Jahr ein Halloween-Raub veranstaltet. Es geht darum, wer am Ende des Tages im Besitz eines gewissen Objekts ist.

Dieses Foto, bei dem Amy als Tatort, Jake als König und Terry als Salz und Pfeffer verkleidet ist, stammt aus der dritten Staffel.

Staffel 3, Episode 5. Bild: Brooklyn99/FOX

Wanda in «Wandavision»

Staffel 1, Episode 6. Bild: disney plus

Praktisch, wenn man bereits eine Marvel-Heldin ist und an Halloween als sich selbst gehen kann. Wandas Kostüm sieht cool aus, ihrem echten Anzug kann es aber lange nicht das Wasser reichen.

Wanda in ihrem Superheldinnen-Kostüm:

Staffel 1, Episode 9. Bild: disney plus

«Malcolm mittendrin»

Er ist ein Marshmallow, kein Geist!

Staffel 2, Episode 2. Bild: imdb

«Stranger Things»

Wir sind nun in der Kategorie «Gruppenkostüm» angelangt. Die vier Freunde in «Stranger Things» machen mit ihren Kostümen als Ghostbusters alles richtig.

Staffel 2, Episode 2. Bild: Jackson Davis/Netflix

PS: Finn Wolfhard (Zweiter von links) ist im neuen «Ghostbusters»-Film, der noch dieses Jahr in die Kinos kommt, zu sehen.

«The Big Bang Theory»

Dass ein Freund mal das Gleiche anhat wie du, kann passieren. Aber wie gross stehen die Chancen, dass vier Freunde im gleichen Kostüm auftauchen? Das passierte Raj, Leonard, Howard und Sheldon aus «The Big Bang Theory».

«Die Zauberer vom Waverly Place»

Zwar kein Gruppenkostüm, aber die Charaktere vom «Waverly Place» sehen als Gruppe auch in zusammengewürfelten Kostümen gut aus.

Staffel 3, Episode 2. Bild: imdb

Happy Halloween, everyone!

