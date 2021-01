Spass

Gerechtigkeit siegt

Tricks zum Dreikönigstag: 5 Tipps, wie du dir die Krone schnappen kannst



5 verheissungsvolle Strategien, um dir dieses Jahr die Dreikönigskrone zu ergattern

Der Dreikönigstag mag zwar nur eine Fussnote unter den Primetime-Feiertagen sein, dennoch will man an diesem Tag die Krone für sich ergattern. Auch wenn du das nicht zugeben willst.

Ein teigiges Brot, das Kuchen genannt werden will, Rosinen, die auch in diesem Fall einfach nicht zu wissen scheinen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist, und die einzige Plastikfigur überhaupt, die du unbedingt in deinem Mund spüren willst – all das führt zum Objekt der Begierde: eine Krone aus Papierkarton. Goldig bemalt und mit ziemlich genau null Prozent Wahrscheinlichkeit auf deinem Kopf zu halten.

Zynische Zeitgenossen mögen an dieser Stelle den Kopf schütteln. Was interessiert das Ergattern einer für Kinder gedachten Kronenattrappe schon einen erwachsenen, reifen Menschen? Nun, vermutlich ist es schiere Gier. Machthunger. Notorischer Narzissmus.

Darum ist es natürlich von überschwänglicher Wichtigkeit, dass dem ultimativen Triumph in einem jeden menschlichen Leben ja nichts im Wege steht. Für einen Tag König sein und gefährlichen Allmachtsfantasien frönen eine Pappkrone tragen – wir zeigen dir, wie das geht!

Solch kindischer Kram ist nichts für dich? Dann sind wir auf dein Resultat in diesem Quiz gespannt:

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Die wohl klassischste Strategie nennt sich im Volksmund «Der früheste aller Vögel» und zählt zu den sichersten Methoden, die royale Gewalt auf sich zu vereinen. Zudem ist sie juristisch schwer anzufechten.

Erfolgschancen: 98%

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Diese Strategie wird auch «Der nordamerikanische Narzisstenputsch» genannt. Dabei wird das Resultat der Dreikönigswahl schlicht diskreditiert. Und koste es einen Anruf beim Detailhändler deines (bisherigen) Vertrauens.

Erfolgschancen: 101% («biggest percentage in percental history!»)

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Diese Strategie, auch als «Der helvetische Königsweg» bekannt, zielt darauf ab, die Schweiz als Wirtschaftsstandort so stabil und attraktiv wie möglich zu halten – und dies mit aller Vehemenz zu akzentuieren. Wahre Eidgenossen werden drauf einsteigen.

Erfolgschancen: moitié moitié (50%)

Noch mehr Hilfreiches:

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Eine Strategie, die den Übernamen «Die Gefühlswahrheit» trägt. Dazu streut man Anti-Königs-Globuli über jene Dreikönigsbrötli, die den König nicht enthalten sollen. Die Strategie wird kaum je entlarvt werden, da die Globuli im Geschmack zufälligerweise identisch mit dem handelsüblichen Zuckerstreu sind.

Erfolgschancen: So, wie es sich gerade richtig für dich anfühlt.

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

Bild: watson / shutterstock

«Die Logikrochade im Aluminiummantel» ist eine Strategie, die erst kürzlich wieder einen Aufschwung erfuhr. Dazu muss – nur für den Fall, dass die Dinge nicht den gewünschten Lauf nehmen – vorsorglich eine Aluminiumkrone gebastelt werden. Tritt dieses Szenario tatsächlich ein, wird eine Königsrochade mittels logischer Purzelbäume vollzogen.

Erfolgschancen: Nicht hier (sie lesen mit).

