Spass

International

«TRUMPOPOLY» – das perfekte Andenken an eine denkwürdige Amtszeit



«TRUMPOPOLY» – das perfekte Andenken an eine denkwürdige Amtszeit

Freunde der gepflegten Demokratie, es ist so weit. Man getraut es sich gar noch nicht so wirklich laut auszusprechen, aber Trump ist in ein paar Stunden offiziell Geschichte. Wir haben uns derweil bereits um ein adäquates Andenken gekümmert.

US-Präsident Donald J. Trump hat in seinem Wahlkampf 2016 angekündigt, dass seine Wählerschaft müde sein wird. Müde vom ständigen Gewinnen. Nun, die hiesigen Sympathien für den einstigen Baulöwen aus Queens dürften sich zwar in Grenzen gehalten haben, müde sind wir dennoch irgendwie alle.

Vier Jahre lang Theater, Tiraden und Trallala. Ein Eiertanz um den nuklearen Betätigungsknopf herum. Aber lassen wir die subjektiv geprägte Einordnung seiner Amtszeit. Fakt ist, dass nun Schluss ist. Heute wird mit Joe Biden der 46. Präsident der USA auf den Stufen des Kapitols vereidigt.

Damit wir diese doch ziemlich turbulente Amtszeit Trumps nicht vergessen, haben wir exklusiv für unsere Community ein kleines Trump-Andenken kreiert, anhand dessen sich die letzten vier Jahre spielerisch und beliebig oft wieder erleben lassen.

Und da ist es!

Auf Mobile kannst du aufs Bild klicken um ran zu zoomen. Aber keine Angst, im Anschluss wird das Spielbrett zur besseren Leserlichkeit sowieso noch Schritt für Schritt aufgeschlüsselt. Nicht, dass es da noch eine Nackenstarre gibt.

Bild: watson

Wähle als Spielfigur zwischen einem gehörnten Schamanen, einem bewaffneten Anwaltspärchen, Kanye West oder Ted Cruz und stürz dich in das Spiel, das offiziell als das «Most Bestest Presidential Game - believe me, I asked my Staff to check and they said, Mr. President this is the most amazingest, it's incredible, by the way I won by a lot» gilt.

Hier noch die Aufschlüsselung des ganzen Spielbretts (von Start ausgehend im Uhrzeigersinn):

Auch hier kannst du auf Mobile per Klick aufs Bild noch näher ranzoomen, falls die Schrift immer noch zu klein sein sollte.

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Mögliche «Steuerbehörde»-Karten

Das mit den Finanzen hat Präsident Trump ja immer irgendwie noch hingekriegt.

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Mögliche «Alternative Facts»-Karten

Glaub davon einfach was du willst.

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Bild: watson

Noch mehr Lustiges zu Trump:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Inaugurationszirkus: So traten Bidens Vorgänger ihr Amt an So viel Spass hat das Internet mit Melanias grünem Kleid Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter