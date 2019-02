Spass

Sport

Trump fettleibig? 10 Sportarten für den US-Präsidenten



10 Sportarten, die Trump neben «Stehen» und «Spazieren» sonst noch ausüben könnte

Der US-Präsident gilt offiziell als fettleibig. Und das trotz hoch intensiven körperlichen Betätigungen wie Stehen oder Spazieren. Schock. Zeit, dem Donald zu zeigen, was er sonst noch tun könnte. 10 Vorschläge.

Lieber Herr Trump, in Sorge um Ihr Wohlergehen, hier 10 Vorschläge, wie Sie sich fit halten könnten. Lg, watson

Schach

Schach ist offiziell eine Sportart. Und eine Donald-konforme dazu. Denn er kann vollkommen sportlich im Sitzen ein wenig «Kriegerlis» spielen, ohne vorher mit den zähen Demokraten im Repräsentantenhaus um das Budget zu feilschen.

Bild: watson / shutterstock

Falls ihm der Sport zu kompliziert ist, kann das alles mit einigen einfachen Kniffen Donald-gerecht simplifiziert werden.

bild: watson / shutterstock

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Auch wenn er persönlich «the least racist person you'll ever see» ist, so liegt der Verdacht dennoch nah, dass dieses rassistische frivole Kinderspiel Trump in Bezug auf körperliche Aktivität positiv beeinflussen könnte.

Spätestens wenn das Spiel in «Wer hat Angst vor den bad hombres?» umgetauft wird, sehen wir, wie flink, wendig und schnell Donald eigentlich ist.

bild: watson / shutterstock

Schwingen

Mit seinen 1.90 m Körpergrösse und seiner Masse bringt Donald Trump das benötigte physische Rüstzeug zum Trump Donald. Dem ländlichen Publikum gefällt es ja bereits jetzt, wenn er Staub Sägemehl aufwirbelt.

Endlich würden ihn seine Mitmenschen auf Schultern tragen, wenn er jemanden flach- oder aufs Kreuz legt – wie es sich gebührt. Zusätzlich als Plus zu verbuchen sind die vielen innigen Berührungen, die ihm Melania verwehrt.

bild: watson / keystone

Wettkampfessen

Ein Menuplan, mutmasslich bestehend aus Cheeseburgern und Diet Coke, scheint auf den ersten Blick fragwürdig punkto Gesundheit. Steigert man allerdings die Menge und verringert die Zeit des Verzehrs, ist man bereits Sportler.

+++ Füsse hoch, der folgende Absatz kommt flach +++

Gefundenes Fressen für President «The Mac» Donald.

bild: watson / shutterstock

Dressurreiten

Auch das Dressurreiten bietet Trump alles, was ein Sport nach seinem Gusto verkörpern muss: es darf dabei gesessen werden, alles ist dabei schön chic und sauber und glänzt ordentlich, der Sport wird von Menschen mit dicken Portemonnaies geschätzt und wenn etwas schief geht, war es vermutlich nicht dein Fehler, sondern der des Esels Pferds.

bild: watson / shutterstock

Fechten

Menschen berühren, die das nicht wollen – das triggert den Wettkampf-Geist in ihm. Wie die (auf Tonband aufgezeichnete) Geschichte bereits mehrfach gezeigt hat, ist es zudem eines seiner Spezialgebiete. Wir sagen dem Degen-Donald eine grosse Zukunft voraus!

bild: watson / shutterstock

Curling

Menschen, die für einen den Dreck wegwischen, diese Menschen anschreien, und Andersfarbige aus dem Haus befördern – auch dieser Sport hat alles, was Trump schätzt. Und da es keinen Klimawandel gibt, bleibt das Eis ja sowieso ganzjährig bespielbar.

bild: watson / shutterstock

Fussball-Torwart

Gemäss Eigenaussagen ist Trump ein begnadeter und erfahrener Steher. Somit bringt er schon mal eine optimale Grundveranlagung für einen klassischen Linien-Torwart mit. Ebenfalls kann er dann endlich den ganzen Tag lang Mauern aufbauen, verschieben und anschreien.

Da er der grösste Deal-Maker in history ist, wird er sowieso bald schon bei Barça zwischen den Pfosten stehen.

Bild: watson / keystone

Fuchsjagd

Während andere am Boden die Drecksarbeit verrichten, kann der Capo hoch zu Ross genüsslich den ganzen Tag dem Fox nachjagen, ohne sich die Hochglanzstiefel schmutzig zu machen. Praktischerweise ist auch er es, dem schliesslich die Lorbeeren zufallen. Donald, das kriegst du hin!

bild: watson / keystone

Delfin-Trainer

Vielleicht, weil es ein Sport ist. Vielleicht aber auch, weil wir alle schon immer wissen wollten, wie der Donald auf dem Delfin aussehen würde.

Bild: watson / shutterstock

