Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat

Schwingerkönig Armon Orlik mit Kranz und Siegermuni «Zibu».Bild: keystone
31.08.2025, 20:1031.08.2025, 20:23
Der Nordostschweizer Teilverband (NOSV) hat das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis dominiert. Er stellte mit Samuel Giger und Werner Schlegel die beiden Teilnehmer des Schlussgangs – und weil dieser gestellt endete mit Armon Orlik als lachendem Dritten den Schwingerkönig.
Die meisten Kränze gewannen im Glarnerland aber die Berner. Mit zwölf Kranzgewinnen stellten sie zum vierten Mal in Folge das erfolgreichste Team. Allerdings holten die Berner fünf Kränze weniger als noch 2022 in Pratteln.
Überaus erfolgreich endete das Fest in Mollis für die Nordwestschweizer. Mit acht Kränzen waren sie so gut wie noch nie an einem Eidgenössischen.
Im Schwingen wird die genaue Anzahl von Kranzgewinnern nicht vor dem Fest klar definiert. Die besten 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer dürfen sich mit dem begehrten Eichenlaub schmücken lassen. In diesem Jahr waren das nur 40 Schwinger. Weil im nächstfolgenden Rang 14 Schwinger punktgleich waren, hätte die Quote der Kranzgewinner knapp 20 Prozent betragen.
NOSV (9 Kränze)
1 Orlik Armon 77,00
Bild: keystone
Das Notenblatt des Königs:
+ Matthias Aeschbacher 9,75
+ Roman Wandeler 10,00
+ Lars Voggensperger 9,75
- Joel Wicki 8,75
+ Steven Moser 10,00
+ Matthias Herger 10,00
- Michael Moser 8,75
+ Pirmin Reichmuth 10,00
4c Schneider Domenic 76,00
Bild: keystone
5a Giger Samuel 75,75
Bild: keystone
5b Schlegel Werner 75,75
Bild: keystone
7b Ott Damian 75,25
Bild: keystone
8a Vollenweider Jeremy 75,00
Bild: keystone
9d Räbsamen Marcel 74,75
Bild: keystone
9f Kindlimann Fabian 74,75
Kindlimann (hinten) gegen Lüscher.Bild: keystone
9g Biäsch Christian 74,75
Bild: keystone
BKSV (12 Kränze)
2 Staudenmann Fabian 76,75
Bild: keystone
3 Moser Michael 76,25
Bild: keystone
4a Aeschbacher Matthias 76,00
Bild: keystone
4b Ledermann Michael 76,00
Bild: keystone
5d Walther Adrian 75,75
Bild: keystone
7a Gerber Christian 75,25
Bild: keystone
7e Burger Etienne 75,25
Bild: keystone
7g Ramseier Fritz 75,25
Bild: keystone
7h Klossner Adrian 75,25
Bild: keystone
9c Orlik Curdin 74,75
Auch der Bruder von König Armon Orlik (links) gewann den Kranz.Bild: keystone
10b Burger Matthieu 74,50
Bild: keystone
10c Tschumi Lukas 74,50
Bild: keystone
ISV (10 Kränze)
5e Bissig Lukas 75,75
Bild: keystone
6 Lang Sven 75,50
Bild: keystone
7c Lustenberger Marc 75,25
Bild: keystone
7i Herger Matthias 75,25
Bild: keystone
8b Schurtenberger Sven 75,00
Bild: keystone
8d Reichmuth Pirmin 75,00
Bild: keystone
8e Reichmuth Marco 75,00
Bild: keystone
9a Zangger Dominik 74,75
Bild: keystone
9b Wicki Joel 74,75
Bild: keystone
9h Appert Silvan 74,75
Bild: keystone
NWSV (8 Kränze)
5c Alpiger Nick 75,75
Bild: keystone
7d Lüscher Sinisha 75,25
Bild: keystone
7f Voggensperger Lars 75,25
Bild: keystone
8c Frank Marius 75,00
Bild: keystone
9e Odermatt Adrian 74,75
Bild: keystone
9i Roth Tim 74,75
10a Streich Sascha 74,50
10d Strebel Joel 74,50
Bild: keystone
SWSV (1 Kranz)
8f. Gapany Benjamin 75,00
Bild: keystone
