Schwingerkönig Armon Orlik mit Kranz und Siegermuni «Zibu». Bild: keystone

Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat

Mehr «Spass»

Der Nordostschweizer Teilverband (NOSV) hat das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis dominiert. Er stellte mit Samuel Giger und Werner Schlegel die beiden Teilnehmer des Schlussgangs – und weil dieser gestellt endete mit Armon Orlik als lachendem Dritten den Schwingerkönig.

Die meisten Kränze gewannen im Glarnerland aber die Berner. Mit zwölf Kranzgewinnen stellten sie zum vierten Mal in Folge das erfolgreichste Team. Allerdings holten die Berner fünf Kränze weniger als noch 2022 in Pratteln.

Überaus erfolgreich endete das Fest in Mollis für die Nordwestschweizer. Mit acht Kränzen waren sie so gut wie noch nie an einem Eidgenössischen.

Im Schwingen wird die genaue Anzahl von Kranzgewinnern nicht vor dem Fest klar definiert. Die besten 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer dürfen sich mit dem begehrten Eichenlaub schmücken lassen. In diesem Jahr waren das nur 40 Schwinger. Weil im nächstfolgenden Rang 14 Schwinger punktgleich waren, hätte die Quote der Kranzgewinner knapp 20 Prozent betragen.

NOSV (9 Kränze)

1 Orlik Armon 77,00

Bild: keystone

Das Notenblatt des Königs:

+ Matthias Aeschbacher 9,75

+ Roman Wandeler 10,00

+ Lars Voggensperger 9,75

- Joel Wicki 8,75

+ Steven Moser 10,00

+ Matthias Herger 10,00

- Michael Moser 8,75

+ Pirmin Reichmuth 10,00



4c Schneider Domenic 76,00

Bild: keystone

5a Giger Samuel 75,75

Bild: keystone

5b Schlegel Werner 75,75

Bild: keystone

7b Ott Damian 75,25

Bild: keystone

8a Vollenweider Jeremy 75,00

Bild: keystone

9d Räbsamen Marcel 74,75

Bild: keystone

9f Kindlimann Fabian 74,75

Kindlimann (hinten) gegen Lüscher. Bild: keystone

9g Biäsch Christian 74,75

Bild: keystone

BKSV (12 Kränze)

2 Staudenmann Fabian 76,75

Bild: keystone

3 Moser Michael 76,25

Bild: keystone

4a Aeschbacher Matthias 76,00

Bild: keystone

4b Ledermann Michael 76,00

Bild: keystone

5d Walther Adrian 75,75

Bild: keystone

7a Gerber Christian 75,25

Bild: keystone

7e Burger Etienne 75,25

Bild: keystone

7g Ramseier Fritz 75,25

Bild: keystone

7h Klossner Adrian 75,25

Bild: keystone

9c Orlik Curdin 74,75

Auch der Bruder von König Armon Orlik (links) gewann den Kranz. Bild: keystone

10b Burger Matthieu 74,50

Bild: keystone

10c Tschumi Lukas 74,50

Bild: keystone

ISV (10 Kränze)

5e Bissig Lukas 75,75

Bild: keystone

6 Lang Sven 75,50

Bild: keystone

7c Lustenberger Marc 75,25

Bild: keystone

7i Herger Matthias 75,25

Bild: keystone

8b Schurtenberger Sven 75,00

Bild: keystone

8d Reichmuth Pirmin 75,00

Bild: keystone

8e Reichmuth Marco 75,00

Bild: keystone

9a Zangger Dominik 74,75

Bild: keystone

9b Wicki Joel 74,75

Bild: keystone

9h Appert Silvan 74,75

Bild: keystone

NWSV (8 Kränze)

5c Alpiger Nick 75,75

Bild: keystone

7d Lüscher Sinisha 75,25

Bild: keystone

7f Voggensperger Lars 75,25

Bild: keystone

8c Frank Marius 75,00

Bild: keystone

9e Odermatt Adrian 74,75

Bild: keystone

9i Roth Tim 74,75

10a Streich Sascha 74,50

10d Strebel Joel 74,50

Bild: keystone

SWSV (1 Kranz)

8f. Gapany Benjamin 75,00

Bild: keystone

(ram/sda)