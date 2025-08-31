freundlich17°
ESAF: Alle 40 Eidgenossen von Mollis und die Kränze nach Teilverbänden

Schwingerkoenig Armon Orlik posiert mit dem Siegermuni Zibu, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Schwingerkönig Armon Orlik mit Kranz und Siegermuni «Zibu».Bild: keystone

Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat

31.08.2025, 20:1031.08.2025, 20:23
Mehr «Spass»

Der Nordostschweizer Teilverband (NOSV) hat das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis dominiert. Er stellte mit Samuel Giger und Werner Schlegel die beiden Teilnehmer des Schlussgangs – und weil dieser gestellt endete mit Armon Orlik als lachendem Dritten den Schwingerkönig.

Die meisten Kränze gewannen im Glarnerland aber die Berner. Mit zwölf Kranzgewinnen stellten sie zum vierten Mal in Folge das erfolgreichste Team. Allerdings holten die Berner fünf Kränze weniger als noch 2022 in Pratteln.

Überaus erfolgreich endete das Fest in Mollis für die Nordwestschweizer. Mit acht Kränzen waren sie so gut wie noch nie an einem Eidgenössischen.

Im Schwingen wird die genaue Anzahl von Kranzgewinnern nicht vor dem Fest klar definiert. Die besten 15 bis 18 Prozent der Teilnehmer dürfen sich mit dem begehrten Eichenlaub schmücken lassen. In diesem Jahr waren das nur 40 Schwinger. Weil im nächstfolgenden Rang 14 Schwinger punktgleich waren, hätte die Quote der Kranzgewinner knapp 20 Prozent betragen.

NOSV (9 Kränze)

1 Orlik Armon 77,00

Armon Orlik jubelt, nachdem er den Titel Schwingerkoenig erben konnte, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael B ...
Bild: keystone

Das Notenblatt des Königs:
+ Matthias Aeschbacher 9,75
+ Roman Wandeler 10,00
+ Lars Voggensperger 9,75
- Joel Wicki 8,75
+ Steven Moser 10,00
+ Matthias Herger 10,00
- Michael Moser 8,75
+ Pirmin Reichmuth 10,00

4c Schneider Domenic 76,00

Domenic Schneider im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

5a Giger Samuel 75,75

Samuel Giger waermt sich fuer den Schlussgang auf, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Bild: keystone

5b Schlegel Werner 75,75

Werner Schlegel feiert seinen Sieg im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

7b Ott Damian 75,25

Damian Ott, oben, gewinnt gegen Fredi Bruhin, im zweiten Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Bild: keystone

8a Vollenweider Jeremy 75,00

Jeremy Vollenweider, Sieger am Buendner Glarner Kantonalschwingfest am Samstag, 15. Juni 2024, in Davos. (KEYSTONE/Mayk Wendt)
Bild: keystone

9d Räbsamen Marcel 74,75

Marcel Raebsamen, oben, gewinnt gegen Oliver Hermann, im zweiten Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehre ...
Bild: keystone

9f Kindlimann Fabian 74,75

Fabian Kindlimann, oben und Sinisha Luescher, unten, im 4. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Kindlimann (hinten) gegen Lüscher.Bild: keystone

9g Biäsch Christian 74,75

Christian Biaesch, rechts, gewinnt gegen This Kolb, im ersten Gang am Nordostschweizerischen Schwingfest NOS, am Sonntag, 29. Juni 2025, in St. Gallen. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Bild: keystone

BKSV (12 Kränze)

2 Staudenmann Fabian 76,75

Fabian Staudenmann im 3. Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Bild: keystone

3 Moser Michael 76,25

Michael Moser, links, besiegt Christian Biaesch, im fuenften Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzel ...
Bild: keystone

4a Aeschbacher Matthias 76,00

Matthias Aeschbacher reagiert im 5. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

4b Ledermann Michael 76,00

Benjamin Gapany, links, und Michael Ledermann, rechts, im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler ...
Bild: keystone

5d Walther Adrian 75,75

Adrian Walther, rechts, und Michael Gwerder, links, im 3. Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Bild: keystone

7a Gerber Christian 75,25

Christian Gerber, links, freut sich nach seinem Sieg gegen Fabian Schaerz im 3. Gang, am Bernisch-Kantonalen Schwingfest, am Sonntag, 13. Juli 2025 in Langnau. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Bild: keystone

7e Burger Etienne 75,25

Etienne Burger, links, und Domenic Schneider stellen im zweiten Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehren ...
Bild: keystone

7g Ramseier Fritz 75,25

Fritz Ramseier im 4. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

7h Klossner Adrian 75,25

Adrian Klossner im 4. Gang beim traditionellen Bruenigschwinget am Sonntag, 28, Juli 2024 auf dem Bruenigpass. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: keystone

9c Orlik Curdin 74,75

Die Brueder Armon, links, und Curdin Orlik umarmen sich nach Armons letztem Kampf, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTO ...
Auch der Bruder von König Armon Orlik (links) gewann den Kranz.Bild: keystone

10b Burger Matthieu 74,50

Matthieu Burger, rechts, gewinnt gegen Luc Bissig im dritten Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzel ...
Bild: keystone

10c Tschumi Lukas 74,50

Lars Voggenberger, links, kaempft gegen Lukas Tschumi im zweiten Gang beim Weissenstein Schwinget, am Samstag, 19. Juli 2025 auf dem Weissenstein. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bild: keystone

ISV (10 Kränze)

5e Bissig Lukas 75,75

Lukas Bissig, hinten, gewinnt gegen Domenic Schneider, im fuenften Gang beim traditionellen Schwaegalp Schwinget, am Sonntag, 17. August 2025, auf der Schwaegalp in Urnaesch. Das Schwingfest feiert di ...
Bild: keystone

6 Lang Sven 75,50

Sven Lang im 3. Gang, beim Innerschweizer Schwing und Aelplerfest vom Sonntag, 7. Juli 2024 in Menzingen im Kanton Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: keystone

7c Lustenberger Marc 75,25

Marc Lustenberger feiert seinen Festsieg im Schlussgang gegen Fabian Scherrer beim 120. Nidwaldner und Obwaldner Schwing und Aelplerfest vom Sonntag, 1. Juni 2025 in Sachseln im Kanton Obwalden. (KEYS ...
Bild: keystone

7i Herger Matthias 75,25

Matthias Herger, links, gewinnt gegen Matthias Aeschbacher, im fuenften Gang, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gi ...
Bild: keystone

8b Schurtenberger Sven 75,00

Sven Schurtenberger im 1. Gang beim Innerschweizer Schwing und Aelplerfest vom Sonntag, 6. Juli 2025 in Seedorf im Kanton Uri. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: keystone

8d Reichmuth Pirmin 75,00

Pirmin Reichmuth tritt zurueck nach seinem achten Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Bild: keystone

8e Reichmuth Marco 75,00

Marco Reichmuth feiert seien Sieg im Schlussgang gegen Noe van Messel beim 105. Zuger Kantonalen Schwingfest vom Sonntag, 4. mai 2025 in Neuheim im Kanton Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: keystone

9a Zangger Dominik 74,75

Joel Wicki, unten, und Dominik Zangger, oben, im 4. Gang beim 105. Luzerner Kantonalen Schwingfest vom Sonntag, 25. Mai 2025 in Root im Kanton Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler
Bild: keystone

9b Wicki Joel 74,75

Joel Wicki, rechts, und Michael Moser, links, 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

9h Appert Silvan 74,75

Urs Doppmann, unten, und Soilvan Appert, oben, im 2. Gang beim 101. Schwyzer Kantonalen Schwingfest vom Sonntag,11. Mai 2025 in Einsiedeln im Kanton Schwyz. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Bild: keystone

NWSV (8 Kränze)

5c Alpiger Nick 75,75

Nick Alpiger im 1. Gang beim 117. Nordwestschweizer Schwingfest am Sonntag, 10, August 2025 in Lenzburg. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

7d Lüscher Sinisha 75,25

Sinisha Luescher im 7. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

7f Voggensperger Lars 75,25

Lars Voggensperger im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

8c Frank Marius 75,00

Marius Frank, rechts, und Dominik Gasser, links, im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

9e Odermatt Adrian 74,75

Adrian Odermatt im 3. Gang beim traditionellen Bruenigschwinget am Sonntag, 26, Juli 2025 auf dem Bruenigpass. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

9i Roth Tim 74,75

10a Streich Sascha 74,50

10d Strebel Joel 74,50

Joel Strebel im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Bild: keystone

SWSV (1 Kranz)

8f. Gapany Benjamin 75,00

Benjamin Gapany, links, und Michael Ledermann, rechts, im 1. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Samstag, 30. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler ...
Bild: keystone

(ram/sda)

ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
Mehr vom ESAF:
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni «Zibu».
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie
Video: watson
