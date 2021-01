Spass

11 gängige Winterkleider und was sie (Böses) über dich sagen würden



«Kleider machen Leute» mag zwar eine mittlerweile abgedroschene Phrase sein, doch es wäre ebenso falsch, ihr jegliche Wahrheit abzusprechen. Für irgendetwas sind Klischees ja schliesslich da.

In Zeiten von Lockdowns und Schneefall bietet es sich stets an, sich die Füsse auf einem Spaziergang ein wenig zu vertreten. Dabei trifft man natürlich stets andere Menschen an. Ein Blick, ein dezentes Nicken und gut ist. Dabei ist der Blick nicht nur höflich, sondern dient auch dem sofortigen Scannen und Einordnen des vorbeispazierenden Gegenübers.

Klar, ein Buch nach seinem Cover zu judgen (haha) schickt sich ja eigentlich nicht. Dennoch ist jede und jeder, der leugnet, dies ab und an zu tun, milde gesagt eine Heuchlerin, respektive ein Heuchler. Gerade beim unschuldigen Spaziergang darf ein wenig spekulative Unterhaltung wohl noch sein. Schaden tut's ja niemandem.

Was ich damit sagen will, da ich das Gefühl habe, dass es gesagt werden muss, ist, dass die folgenden Punkte natürlich furchtbar subjektiv geprägt sind und sich bestenfalls auf Klischees stützen. Niemand soll sich verletzt oder betupft fühlen. Verdreht meinetwegen die Augen, wenn es denn sein muss.

Dass dies vorgängig erläutert wird, ist nicht hübsch, aber gefühlt ein Bedürfnis unserer Zeit.

Beanies

Für alle, die nach dem Motto «Free the Ears» leben.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die sportliche Funktionskleidung

Für alle, die auch auf dem Spaziergang nichts anbrennen lassen wollen.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die schnittige Sonnenbrille

Für alle, die sichergehen wollen, dass sie auf allfällig spontan angeordneten Fotos jung rüberkommen.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die schlicht modernen Trends

Für alle, die den Spaziergang frisch, aber nicht gewagt zu absolvieren gedenken.

Bild: watson / Shutterstock

Das berüchtigte Camouflage-Muster

Für alle, die jederzeit untertauchen wollen können.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die farbig gestrickten Mützen

Für alle, die mit lautem Stolz Farbe bekennen wollen.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Offen getragene Seidenschals

Für alle, die jederzeit mit einem Videomeeting rechnen.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Riesenschals

Für alle, die Trennungsängste von ihrer Kuscheldecke haben.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Der stylische Stil

Für alle, die den Winter als ihre Leinwand für sogenannte Fashion Statements wahrnehmen.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die Flauschi-Boots

Für alle, die den Komfort von Moon Boots schätzen, sich aber über ihre Optik mokieren.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die Daunenweste

Für alle, die der Sonnenwärme Respekt zollen, aber wissen, dass es im Schatten doch noch frisch sein wird.

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Noch mehr Hypothetisches direkt aus der Klischeekanone:

