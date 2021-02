Spass

Klischeekanone

Valentinstag: Du brauchst noch eine Karte? Dann nimm keine von diesen



11 Ideen für den «tollen» Spruch auf der Valentinskarte

Der Valentinstag steht wieder mal an und alle Liebenden, sowie alle Floristen und Confiserien, stimmen fröhlich ein. Dazu gehört womöglich auch eine Karte, in der man wieder mal seine Gefühle sauber artikuliert. Hier 11 Inspirationen fürs Cover.

Man kann vom Valentinstag halten, was man will. Am 14. Februar jeden Jahres kommt er, ob es dir nun passt oder nicht. Solltest du in der Situation sein, dass du den Tag per se nicht einsiehst, ihn aber auch nicht gänzlich zu ignorieren getraust, haben wir eventuell einige Ideen dafür, was auf deiner Valentinskarte stehen könnte.

Bild: watson / unsplash

Noch mehr zur Liebe und dem Leben:

Wir sind überzeugt, dass du das besser kannst. Also, ab in die Kommentarspalte mit deinem Vorschlag!

