Dieses internationale Team erforschte, welche Pizzasorten von einer Eidechsenart bevorzugt werden. Bild: keystone

Pizza essende Eidechsen und Fingernagelwachstum: Ig-Nobelpreis für skurrile Forschung



Pizza essende Eidechsen, Knoblauch in der Muttermilch und die Wachstumsrate eines Fingernagels: Zehn wissenschaftliche Studien, die «erst zum Lachen und dann zum Denken anregen» sollen, sind in den USA mit «Ig-Nobelpreisen» ausgezeichnet worden.

Die bereits zum 35. Mal verliehenen undotierten Spasspreise, vergeben von einer Zeitschrift für kuriose Forschung, sollen nach Angaben der Veranstalter «das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren».

Der Titel des skurrilen Events – Ig-Noble – ist ein Wortspiel: «Ignoble» heisst auf Deutsch etwa «unehrenhaft». Die traditionell schrille Gala fand vor rund 1000 Zuschauern und Zuschauerinnen in einem Universitätsgebäude in der Ostküstenmetropole Boston statt – diesmal mit dem Oberthema «Verdauung».

Ein Team aus Nigeria, Togo, Italien und Frankreich wurde in der Kategorie Ernährung ausgezeichnet für Untersuchungen darüber, «inwieweit eine bestimmte Art von Eidechse sich aussucht, bestimmte Arten von Pizza zu essen».

Ein Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin aus den USA bekamen den Preis in der Kategorie Kinderheilkunde, «für ihre Forschungen dazu, was ein Muttermilch trinkendes Baby erlebt, wenn die Mutter des Babys Knoblauch isst».

Der US-Forscher William Bean wurde posthum in der Kategorie Literatur geehrt, weil er rund 35 Jahre lang «beharrlich die Wachstumsrate von einem seiner Fingernägel aufgezeichnet und analysiert» hatte. (sda/dpa)