Die schrägsten Sachen, die wir im Schlaf gemacht haben

Letztes Wochenende habe ich eine Party gefeiert. Vermutlich. Aber natürlich ganz Corona-konform. Nämlich im Schlaf. Ich soll «Bailando, Bailando» gesungen und dazu geschnippt haben, erzählte mir mein Freund, nachdem ich aufgewacht bin. Geschnippt. Haha. Das habe ich am selben Tag auch zu einem Lied im Auto. Aber nicht zum Lied «Bailando». Dieses habe ich mir schon lange nicht mehr angehört. Also eigentlich habe ich mir das freiwillig noch nie angehört.

Nichtsdestotrotz. An die Party im Traum konnte ich mich (leider) nicht mehr erinnern. Mir blieb nur, dass ich jeden Morgen an einen Markt gegangen bin, um Früchte und Gemüse einzukaufen (ja, ich habe anscheinend viele Sehnsüchte). An einem Tag war ich knapp dran und hatte mich vorgedrängt. Die anderen Leute hatten mich dann «als Strafe» mit riesigen Zahnstochern angepiekst. Was man halt so träumt.

Als ich meinen Freunden davon erzählte, verrieten sie mir ihre lustigen Schlafstorys. «Ich bin einmal von meinem eigenen Geschrei aufgewacht», erzählte mir eine Freundin.

«Ich habe während des Schlafwandels mal die Toilette mit der Treppe verwechselt. Das war dann weniger lustig», berichtete eine andere.

Eigentlich wollte ich euch dann von den komischsten oder lustigsten Sachen, welche die watsons während des Schlafens erlebt haben, berichten. Doch da fiel fast niemandem was dazu ein. Es erreichte mich nur eine etwas unerwartete Kurzgeschichte:

«Ich hatte mal einen enorm intensiven, brutalen Traum. Irgendwann bin ich während eines Traum-Kampfes aufgewacht und hatte meine Freundin im Würgegriff.

Und das mit voller Kraft. Holy fuck. Das war das Unheimlichste, was ich bislang erlebt habe. Die nächsten Nächte hatte ich mich nicht mehr getraut zu schlafen.»

Nun bist du an der Reihe!

Bist du auch schon einmal aufgewacht und hast dir gedacht: «Holy fuck, was hab ich gerade getan?» oder hat dir jemand beim Aufwachen von deinen lustigen, komisch oder sogar unheimlichen nächtlichen Aktionen berichtet? Dann erzähl uns davon! Wenn wir genug Inputs erhalten, werden wir daraus eine Nachfolgegeschichte machen.

Schreib uns deine Kurzgeschichte gleich in das untenstehende Formular. Wenn du lieber anonym bleiben willst, musst du deinen Namen nicht angeben.

