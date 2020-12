Spass

Leben

Wie unser aller Leben in Smartphone-Updates aussehen würde



10 Beispiele, wie unser Leben in Smartphone-Updates aussehen würde

Leider ist das Leben nicht so einfach wie die Funktionsweise eines Smartphones, wo Probleme und Bugs einfach mittels Update ausgemerzt werden können. Oder etwa doch?

Herrje, kann so ein Leben zuweilen anstrengend sein. Um dies zu spüren, braucht es unter Umständen nicht mal ein Krisenjahr wie 2020. Da wünscht man sich manchmal doch wirklich, irgendeine Maschine zu sein, die nach einem ganz klar definierten Schema funktioniert und deren Probleme ergo präzise und effizient behebbar sind.

So wie unsere Smartphones zum Beispiel. Klar funktionieren diese nicht immer genau so, wie sie sollten. Doch softwaretechnisch sind diese Probleme und Bugs meistens relativ schnell mittels Update beseitigt. Wie. Schön. Das. (Manchmal.) Wäre. Also in unserem Leben.

Darum werfen wir mal einen Blick drauf, wie denn unser Leben so in Smartphone-Updates aussehen würden. Und merken: Naja, irgendwie funktioniert unsere Software ja doch ganz ähnlich ...

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Noch mehr zu unserer Verbindung zu Smartphones:

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

