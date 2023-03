Wie bitte? WIE gross sind diese Politiker wirklich?

Der russische Präsident, der britische Premier – was schätzt ihr so? Grossgewachsen? Oder klein? Und wie gross ist Biden? Oder Macron? Cassis?

Mehr «Spass»

Nehmen wir doch den Rishi Sunak als Beispiel: Er ist nun bereits ein Momentchen im Amt, der neue britische Premier, und deshalb wohl etwas dem Augenschein der Weltöffentlichkeit entkommen. Doch immer noch zeigen sich alle erstaunt darüber, ... naja, darüber, wie gross (oder eben nicht) der britische Premier ist.

Was schätzt ihr so?

Und? Grösser ... oder kleiner als gedacht?

Nun, Politiker kennt man meist nur von Pressebildern her, in denen sie sich in formeller, inszenierter Umgebung befinden. In solchen Fotos stehen sie oftmals auf einer Bühne, hinter Rednerpulten usw., und die Kameraperson fotografiert von unten nach oben, was generell Menschen grösser erscheinen lässt. Logisch.

Doch, so banal die Frage auch scheinen mag, mit Antritt seiner Premierministerschaft im letzten Herbst schossen die Google-Anfragen «Rishi Sunak height» in die – ähem – Höhe. Der Tenor: «Boahhh krass, wie klein der ist!»

Okay, 1,70 Meter ist nicht gerade riesig. Kleiner als der britische oder der schweizerische Durchschnitt, etwa. Zum Vergleich:

Durchschnittliche Körpergrösse (Männer) Schweiz – 1,77 Meter

Durchschnittliche Körpergrösse (Männer) Grossbritannien – 1,75 Meter

Boris Johnson, ehem. Premierminister – 1,75 Meter

Keir Starmer, britischer Oppositionsführer – 1,74 Meter

Rishi Sunak, britischer Premierminister – 1,70 Meter

Liz Truss, ehem. Premierministerin – 1,65 Meter

Und NUN:

Wie gross schätzt ihr folgende Staatsoberhäupter und Regierungsführer?

​