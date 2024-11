Der Schnee kommt, aber der Mensch bleibt. Bild: Shutterstock

Warum der Schnee geht, aber der Mensch bleibt

Darwin wusste es: Der Mensch ist besser als Schnee.

Wer bereits jetzt genug vom Schnee hat, den kann ich beruhigen. Denn der Schnee wird – im Gegensatz zum Menschen – wieder verschwinden.

Warum? Wir finden die Antwort bei Charles Darwin.

«Es ist nicht der Stärkste, der überlebt, auch nicht der Intelligenteste, es ist derjenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.» Charles Darwin, Bachelor of Arts.

Und diese Fähigkeit zum Wandel lässt sich bei der Spezies Mensch finden. Zum Beispiel bei Freddy. Freddy ist 21, kommt gerade vom Austauschjahr in Australien zurück (soff sich die Birne mit Goon weg, «billig und bewährt») und hat sich an der ZHAW für einen Betriebswirtschaftsbachelor eingeschrieben.

Freddy freuts, wenn es schneit. Ob er damit den Schnee meint, der in den Wintermonaten als feine Eiskristalle in Form des festen Niederschlags auf uns menschliche Ameisen nieder rieselt, sei dahingestellt. Vielleicht meint er auch das andere «Geschenk der Götter».

Zwei kleine Racker machen aus Freddy Vati

Nun drehen wir am Rad der Zeit, Freddy gehört ja zu einer Spezies, die man gemäss Darwin in die Kategorie wandelbar einteilen kann. Er hat sich vom koksenden verantwortungsbewussten Studenten zum reifen väterlichen Vorbild gewandelt. Mittlerweile hat Freddy zwei Kinder. Nennen wir sie Adrenalina (3) und Testosteronny (5).

Adrenalina und Testosteronny lieben Schnee. Vielleicht nicht den gleichen Stoff wie ihr Vater im Studium, sondern eher das, was unter dem Mikroskop ausschaut, als hätte Papst Pius Michelangelo beim Erstellen einer Skulptur freie Hand gewährt. Sieht einfach geil und schön aus, wie David.

Aber zurück zur Faszination der Kinder fürs Schneefressen.

Schneeflocken sind für die beiden Racker Adrenalina und Testosteronny die Rebhühner des Winters. Jagbar und vor allem: essbar.

Schnee ist nicht gleich Schnee

Doch Freddy hat ein Problem. Er, als verantwortungsbewusster und mittlerweile cleaner Vater, weiss ganz genau, dass Schnee nicht gleich Schnee ist. UND WENN ICH SAGE, ER WEISS DAS GANZ GENAU, DANN MEINE ICH GANZ GENAU.

Welcher Schnee essbar ist, welcher Schnee wohl eher links liegen gelassen werden sollte, wann und wo der beste Schnee liegt. Es sind die Fragen, die Freddy beim Einbruch des Winters beschäftigen. Vorsorge? Covid-Impfung? Abstimmung über den Autobahnausbau? Pfff!

Welchen Schnee man essen kann, das sind Eltern-Tipps, die jedes Kind auf dem Weg zur Adoleszenz braucht. Vor allem Adrenalina und Testosteronny. Weil der Name Programm ist.

Die beiden stürmen jeweils beim ersten Anblick des Weiss' auf die Strasse und benehmen sich wie Garfield an einem Hochzeitbuffet. Da wird alles in den Mund gestopft, was nicht davonläuft.

Und das weiss Papa Freddy natürlich. Darum gibt er jedes Mal, wenn es das erste Mal geschneit hat, den Bengeln Tipps und Tricks, die ein Leben lang Gültigkeit haben werden.

Freddys Tipps

Die Tipps sind so pur und rein wie der Stoff aus seiner Studiumszeit. Eine kurze Übersicht über Freddys Weisheiten:

Auf keinen Fall auf dieser Welt, esse Schnee, der ist gelb.

Fällt der Schnee aufs Autorad, schmeckts im Mund ein bisschen fad.

Schnee auf dem Käppi, macht dich nicht so happy.

Ist der Schnee schön pulverig und frisch, schmeckt er so gut wie Mamas Quiche.

ABER: Ist der Schnee pulvrig und in der Nähe einer Kreditkarte, gehört der Schnee wohl eher in Papas Studium-Sparte.

Ist der Schnee leuchtend weiss, machts Papa beim Fressen nicht heiss.

Liegt der Schnee frisch auf dem Blatt, findet es auch in Papas Mund statt.

Hats im Schnee eine graue Fussspur, verpasst ihm eine Abfuhr.

Diese wertvollen Tipps helfen Adrenalina und Testosteronny, damit sie sicher durch den Winter kommen.

Der Schnee wird wieder gehen

Und das Gute daran? Der Schnee wandelt sich – im Gegensatz zum Menschen – nicht. Die Tipps gelten für alle Generationen hinweg und können immer wieder recycelt werden. Der Schnee ist kein Fredy, der sich vom Student zum Vater entwickelt.

Darum können Adrenalina und Testosteronny, wenn sie erst mal in die Fussstapfen von Freddy, dem Studenten, getreten sind und dann selber Adrenalina-Junior und Testosteronny-Junior gezeugt haben, ihren Rackern die gleichen Tipps mit auf den Weg geben wie einst ihr Vater Freddy.

Denn das ist der grosse Unterschied zwischen Mensch und Schnee. Wir sind wandelbar und bleiben, der Schnee ist invariant und wird wieder verschwinden – spätestens, wenn es wieder warm wird. Darwin wusste das.

Darum der Appell an alle Schneehasser, nicht verzagen: tempora mutantur!

Anmerkung des Autors: Dieser Text hat keinen Anspruch auf Stringenz. Er dient lediglich der Unterhaltung.