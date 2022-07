20 Memes, die die Festivalsaison auf den Punkt bringen

«Wenn du auf einem Konzert bist und so hart zusammengestossen wirst, dass du die â€čWareâ€ș von jemand anderem an dir spĂŒren kannst ...»

Leere Regale, blockierte Strassen, wĂŒtende Bauern – was in Holland gerade abgeht

Im Internet gibt es nichts, was es nicht zu kaufen gibt – ein paar Beispiele gefĂ€llig?

Egal, was du brauchst, im Internet findest du es. Egal, was, praktisch jeden Artikel kannst du heute bequem von Daheim bestellen. So weit, so normal.