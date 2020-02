Spass

Leben

10 sexy Cocktails zum Valentinstag



«Ooh, Baby» und so – 10 sexy Cocktails zum Valentinstag Bild: shutterstock

Valentinstag.

Date Night.

Yay.

Und wie hiess es doch, bei jenem Kochtipp-Artikel zum Themal Sexytime?

«Mach ihr oder ihm erst mal einen Drink!»

Guter Rat (although I say so myself). Aber welchen Drink? Gewiss gibt es passendere und unpassendere Drinks für einen romantischen Pärli-Abend am 14. Februar, oder? Zum Glück ist dein betrunkener Onkel Watson zur Stelle, der dir nun 10 Cocktails für den Valentinsabend empfehlen kann! Los geht's:

Hanky Panky

Bild: shutterstock

4 cl Gin

4 cl süsser Vermouth

2 Schuss Fernet-Branca

1 Schuss Orangensaft, bei Bedarf Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und vorsichtig rühren. In eine eisgekühlte Cocktailschale oder Champagner-Coupe abseihen. Mit einer Orangen-Zeste garnieren.

Ach, ja: Bei allen Drinks, die in einem Cocktailglas/Martiniglas/Coupe serviert werden: Gläser zuerst mit Eiswürfeln vorkühlen! Oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer, okay?

My Funny Clementine

4 cl Gin

4 Klementinenschnitze

1 cl frisch gepresster Zitronensaft

1 cl Sirop de Gomme (oder ähnlichen Zuckersirup)

2 Schuss Orange Bitters

Champagner Alle Zutaten ausser den Champagner in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein gekühltes Champagner-Flute abseihen. Vorsichtig mit Champagner auffüllen. Mit etwas Klementinenzeste garnieren

Ach ja, auch das: Bei allen Cocktails mit Champagner ist stets die trockene (brut, sec) Variante gemeint, okay? Ja, mit Crémant oder Cava geht das auch. Mit Prosecco meinetwegen auch. Schaut einfach, dass es ein trockener Schaumwein ist.

Bitter Hearts Know Better

6 cl Hibiscus-Gin (e.g. Siderit)

3 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Sirop de Gomme (oder ähnlichen Zuckersirup)

1,5 cl Lo-Fi Gentian Amaro oder Campari oder Aperol Etwas Zucker auf einen kleinen flachen Teller geben. Den Rand eines Champagner-Coupes mit einem Limettenschnitz benetzen und dann in den Zucker tupfen, sodass ein feiner Zuckerrand entsteht. Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln und in das Glas abseihen.

French Kiss

3 cl Gin

2 cl St.Germain Liqueur

1 cl Aperol

1 cl frisch gepresster Zitronensaft

Champagner Rosé Alle Zutaten ausser den Champagner in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Champagner-Coupe abseihen. Vorsichtig mit Champagner auffüllen.

French Martini

Bild: shutterstock

6 cl Wodka

2 cl Ananassaft

1,5 cl Chambord Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine eisgekühlte Cocktailschale abseihen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.

Kir Royale

Bild: Shutterstock

1cl Creme de Cassis

Champagner Creme de Cassis in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Das Glas vorsichtig mit Champagner auffüllen.

Kentucky Kiss Cocktail

Bild: shutterstock

2 frische Erdbeeren, grob geschnitten

1,5 cl frisch gepresster Zitronensaft

1, 5 cl Ahornsirup

6 cl Bourbon

etwas Sodawasser

1 Erdbeere, zum garnieren Die geschnittenen Erdbeeren in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. Zitronensaft, Ahornsirup und Bourbon beigeben, nochmals energisch schütteln. In ein mit Eiswürfeln oder Crushed Ice gefülltes Old-Fashioned-Glas abseihen. Mit einer kleinen Erdbeere garnieren.

Champagne Cocktail

1 Zuckerwürfel

ein paar Schuss Angostura Bitters

Champagner

evtl. 1 cl Cognac Ein Zuckerwürfel in ein eisgekühltes Champagner-Flûte geben und mit Angostura beträufeln. Das Glas mit Champagner auffüllen.

Chambord Royale

2 cl Chambord

Chevrolet​ Chambord in ein Champagner-Flute geben, vorsichtig mit Champagner auffüllen. Mit einer Brombeere und/oder Himbeere garnieren.

Good Night Kiss

1 Zuckerwürfel

1 paar Schuss Angostura Bitters

Champagner

3 cl Campari Einen Zuckerwürfel in ein Champagner-Flute geben und grosszügig mit Angostura beträufeln. Das Glas – vorsichtig! – mit Champagner auffüllen, dabei genügend Platz lassen, um mit dem Campari abzuschliessen.

