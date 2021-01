Spass

Leben

Neujahrsvorsätze für 2021 in 11 inspirierenden Motivationsplakaten



Neujahrsvorsätze für 2021 in 11 inspirierenden Motivationsplakaten

«New Year, new me». Haha. Was waren wir einst naiv. Darum schlagen wir euch dieses Jahr Neujahrsvorsätze für 2021 vor, die die Lehren aus den Krisen im Jahr 2020 gezogen haben.

Jedes Jahr haben Menschen das Gefühl, aufgrund eines beliebigen kalendarischen Zahlenwechsels ein neuer, besserer Mensch werden zu müssen. In normalen Jahren feiern wir daher Silvester mit unseren Freunden und stossen auf jenes neue Jahr an, das ach so verheissungsvoll und ergiebig in den Startlöchern wartet. Dazu gehören natürlich auch gute Vorsätze für ebendieses neue Jahr.

Nun, die wenigsten von uns dürften das Jahr 2020 derart wuchtig und turbulent antizipiert haben. Ergo werden sich die guten Vorsätze relativ schnell verflüchtigt haben. Darum ziehen wir unsere Lehren aus dem vergangenen Jahr. Und präsentieren dir Neujahrsvorsätze, die sich aus den Krisen des vergangenen Jahres ableiten. Damit wir immerhin etwas daraus gelernt haben und 2021 etwas positiver anpacken können.

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Alles, was du brauchst, um mit 2020 endgültig abschliessen zu können:

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

Bild: watson / unsplash

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Life is a Bitch. Diese 37 ironischen Bilder beweisen es Das Jahr 2020 war nicht einfach für Journalisten – wie diese Fails beweisen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter