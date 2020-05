Spass

Leben

Meine Pläne vs. 2020 mit Coronavirus – weil alles anders läuft als geplant



Wie du dir das Jahr 2020 vorgestellt hast, und was Corona damit gemacht hat

Jaja, was hätte es für ein Jahr werden können. Doch schon die australischen Waldbrände waren vermutlich ein «kleiner» Vorbote auf das, was der ganzen Welt noch blühen sollte.



Die Hälfte des Jahres ist bald durch. Fazit bis Mai: Keine Partys, keine grossen Reisen, Lockdown, keine Sport-Veranstaltungen, keine Konzerte, und, und, und, ... Hier verbildlicht: meine Pläne vs. 2020!

Zuerst das Beste aus den Weiten des Internets:

Natürlich haben aber auch wir uns an ein paar Beispiele gewagt:

bild: shutterstock/watson

bild: shutterstock/watson

bild: shutterstock/watson

bild: AFP/WATSON

bild: keystone/watson

bild: shutterstock/3plus/watson

bild: keystone/watson

Wie sieht es bei dir aus, was waren deine Vorstellungen für das Jahr 2020 und was ist bis jetzt daraus geworden? Poste dein Meme in die Kommentare. Wir sind gespannt!

Hier aus meiner persönlicher Sicht 😉:

bild: shutterstock/watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Mehr Spass mit Hide the Pain Harold So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter