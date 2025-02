Video: watson/michelle claus

Wir schicken einen watson-Redaktor an die Männer-Messe

Alkohol, Sport und Autos. Das trifft man(n) an der Man's World in Oerlikon an. Hat watson-Redaktor Carlo Lust auf Alkohol, Sport und Autos? Nein. Haben wir ihn trotzdem hingeschickt? Natürlich!

Michelle Claus Folge mir Carlo Natter Folge mir

Wir sollen an die Männer-Messe?!

Seit 2015 findet sie statt, die Man's World. An der Messe gibt es alles, was das sogenannte «Männerherz» begehrt: Alkohol, Sport, Autos, Zigarren, Day-Trading, Glückspiel, Paintball, Burger, the list goes on and on.

Bei all diesen bunten Schlagwörtern hatten Carlo und ich, seine Kamerafrau, natürlich Vorurteile. Und hatten wir Bock hinzugehen? Vielleicht werden wir ja positiv von der Messe überrascht? Aber sieh für dich selbst, wie die Man's World wirklich ist:

Video: watson/michelle claus

Unser Fazit

Ist die Messe besonders tiefsinnig? Nein. Aber muss sie das sein? Nein. Wenn Menschen Spass an Alkohol, Sport und Autos haben, sollte man ihnen das doch gönnen. Die Man's World will nichts Böses, sie schreibt sich Werte wie Respekt, Spass und Authentizität auf ihre Website.

Ob man die Freude an diesen Dingen unbedingt als männlich vermarkten muss, ist eine andere Frage. Warum Produkte wie Bagger, Barbecue, E-Zigaretten, Uhren und Vermögensberatungspakete nur der Hälfte der potenziellen Kundenbasis schmackhaft machen? Es waren auch einige interessierte Frauen an der Messe, die sich (oh, Wunder) für dieselben Dinge interessieren.

Vielleicht ist die Man's World eine Wohlfühlhöhle für gewisse Männer (Carlo ausgenommen). Einfach mal unter sich sein und Freude an Dingen haben, die der Durchschnittsmann toller findet als die Durchschnittsfrau.

Was denkst du, braucht es solche Wohlfühlorte unter dem Deckmantel einer Männer-Messe? Schreib es uns in die Kommentare.

