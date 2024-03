Hier gibt’s die grosse watson-Ostereiersuche und du musst mitsuchen!

Was bringt Ostern neben viel Schokolade noch mit sich? Genau, den Frühlingsputz. Und ja, auch bei watson ist das ein jährliches Ritual, an welches wir uns strikt halten. Zumindest meistens. Beziehungsweise manchmal. Eigentlich immer seltener. Okay, praktisch nie . Wir halten uns im Büro nämlich auch an die vorgeschriebene Clean-Desk-Policy. Zumindest meistens. Beziehungsweise manchmal. Eigentlich immer seltener. Okay, praktisch nie

Das watson-Ei, fast so berühmt wie das World Record Ei Bild: watson/shutterstock

Beim diesjährigen Frühlingsputz ist das berühmt-berüchtigte watson-Ei wieder aufgetaucht. Seit Jahren geht es immer wieder verloren, wurde aber bisher zum Glück auch immer wieder gefunden. Natürlich auch dank deiner Hilfe, die wir auch gleich wieder brauchen. Denn kaum gefunden, ist es schon wieder weg. Mist, das nächste Mal passen wir besser auf. Versprochen!

Achtung: Sobald du auf das Bild klickst, wird dir direkt die Lösung angezeigt.

bild: watson

(Dieses Foto des watson-Büros stammt natürlich aus vergangenen Tagen. Wie gesagt, Clean-Desk-Policy und so ...)

Und zum Schluss wird es nochmals ganz schwierig. Tipp: Achte auch die richtige Schreibweise von «watson»!

bild: watson

Falls du noch Geduld hast, darfst du gerne eine weitere watson-Eiersuche machen:

