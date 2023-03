24 Paare, die perfekt zusammenpassen 😂😍

Kennst du das Gerücht, dass Liebespaare oder auch beste Freunde irgendwann anfangen, sich ähnlich zu sehen? Hier ist das definitiv der Fall – aber irgendwie anders, als du denkst.

Von Partnerlook kann man halten, was man will. Für aussenstehende, nicht involvierte Betrachter jedenfalls könnte es vermutlich herrlicher nicht sein. Hier kommen ein paar der irrsten Partnerlooks, die das Internetz je gesehen hat. Zum Nachmachen – oder besser-sein-Lassen.

Noch nicht. Haha. 😬

«99 Probleme»

«Und ich bin keines davon»

[ultra-frei übersetzt]

Wenn die Dame in Pink ... vielleicht ... etwas beiseite stehen könnte?!

Zusammen seit 1961. <3

Genau so haben wir uns das vorgestellt.

Das geht auch in praktisch:

Falls verloren gegangen, bitte zu Jan zurückbringen.

Ich bin Jan.

Wer hätte nicht gerne diesen Partnerlook mit seinem Vater?

Vermutlich jeder.

Für den ultimativen Auftritt im Freizeitpark:

Oder gleich so, für den ultimativen Kitsch.

bild: reddit

Okay, jetzt reicht es aber!

Küss mich, ich schlafe.

Mehr küssen, weniger schlafen.

Nun. Wer's mag ... ¯\_(ツ)_/¯

😬

Dann wäre das ja geklärt:

Ein interessantes Weihnachts-Outfit.

Immer schön, wenn man gleich sieht, dass Paare zusammengehören.

bilc via twitter

Süss.

In den Siebzigern war es übrigens gang und gäbe, als Paar im Partnerlook herumzulaufen.

Zumindest, wenn man den Modekatalogen von damals Glauben schenken darf.

Sooo sexy!

Aber wir schweifen ab ...

Was immer geht: ausgefallene Pärchen-Fastnachtskostüme

Huch. So besser nicht.

bild via odee

She loves the cock, he loves the cock?

Was?​

Und wenn das Paar sich irgendwann nicht mehr genug ist:

Eine grossartige Vater-Sohn-Kombo.

Mother Sucker. Haha. Ha.

Und wer keine Kinder will, kann ja immer noch ...

Oder sowas hier.

Okay, genug Internetz für heute.

Bonus: Partnerlook mit deiner grossen Liebe

(sim)

Passend dazu ein Video:

10 Pärchen-Typen, die so richtig nerven. Sorry, gäll.

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

