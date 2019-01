Wegen Grosserfolg (ihr Voyeure!): Diese 6 Paare haben keinen guten Sex 

Leben

People

Diese 6 Paare haben keinen guten Sex



Nach «Diese 8 Paare haben guten Sex» geht's weiter mit unseren beliebten Gerüchten, Mutmassungen, Unterstellungen und überhaupt ganz blöden Ideen, was das Liebesleben fremder Menschen angeht.

1. Mrs. und Mr. Trump

In jüngster Vergangenheit geben sich Melania und Donald zwar krampfhaft Mühe, so zu tun, als hätten sie einander aufrichtig gern, doch soooo schnell vergessen wir sie nicht: Die Bilder einer Frau, die neben ihrem angeblichen Liebsten aussah wie die depressive Wachsfigur ihrer selbst. Haben die beiden überhaupt noch ein gemeinsames Schlafzimmer? Geniessen sie die Naturdroge Sex eigentlich noch zusammen? Oder sollen wir Melania besser einen dieser neuen Hightech-Vibratoren schenken?

Bild: EPA/EPA

Bild: EPA/UPI POOL

Bild: AP/AP

Bild: AP/AP

2. Sophie Turner und Joe Jonas

Ach je, so gern sähen wir unser «Game of Thrones»-Babe und ihren Sängergatten so glücklich miteinander wie zum Beispiel Sophies GoT-Gespielen Rose Leslie und Kit Harrington. Vielleicht wird's ja noch was mit den beiden. Wir warten und warten ...

Bild: EPA/EPA

Bild: EPA/EPA

3. Jada Pinkett-Smith und Will Smith

Die beiden sind nun schon eine ganze Weile zusammen, doch die Gerüchte, dass sie zwar Sex hätten, aber einfach nicht miteinander, wollen nicht abreissen. Gerücht 1: Beide sind homosexuell. Gerücht 2: Beide suchen sich ihren Kick in Swingerclubs. 1 und 2 sind natürlich auch kombinierbar. Stellung genommen haben sie bisher weder zu 1 noch 2 so richtig. Und wie das genau ist mit Scientology, der sie regelmässig irre Summen spenden, ist auch nicht klar. Rätsel über Rätsel also, die natürlich die diversen Gerüchteküchen wie verrückt anheizen.

Bild: AP/Invision

4. Victoria und David Beckham

Körpersprache ist eine Kunst, die Victoria Beckham im Gegensatz zu Modedesign nun wirklich nicht beherrscht. Natürlichkeit noch weniger. Und auch David kennt vor allem einen Gesichtsausdruck, der sich in ganz lockeren Momenten zu einem Grinsen verziehen lässt. Angespannt statt entspannt ist ihr Motto, und lieber als zärtliche Zuneigung zeigt Victoria eh ihren Ring.

Bild: Jonathan Short/Invision/AP/Invision

Bild: X02954

Bild: AP

Bild: AP/AP

5. Charlene und Albert von Monaco

Noch krampfiger sind nur diese zwei. Jeder Kuss ein Muss, kann man da nur sagen, und wenn die arme Charlene (okay, nein, die ist nicht arm, die hat den Fürsten eines korrupten und also lukrativen Minireichs geheiratet) mal eine Hand frei hat, muss sie direkt an ihren Fingern rumknübeln. Aaaaahhhh!

Bild: VISUALPRESS

Bild: EPA AFP POOL

Bild: AP POOL EPA

Bild: EPA

6. Carla Bruni und Nicolas Sarkozy

Unser redaktionseigener Körpersprachphilosoph Patrick Toggweiler analysiert das Problem der grossen Frau, die sich immer so klein machen muss wie ihr Mann, folgendermassen: Carla, sagt er, operiere sich das Gesicht nur deshalb so oft (etwa noch öfter als Melania?), weil ihr nach Liebe und Zuneigung dürste und sie hoffe, mit einem verbesserten Äusseren zu einem verbesserten Liebesleben zu finden. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall herzzerreissend! Wir wünschen der armen Frau ein paar grossgewachsene, ebenso heissblütige wie warmherzige Liebhaber.

Bild: AP

Bild: AP

Bild: AP POOL AFP

(sme)

