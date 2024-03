Im Pendler-Stress? Hier kommen lustige und absurde Bilder aus dem ÖV in Paris

Pendeln bei uns: langweilig – im Gegensatz dazu, was so in der Pariser Métro passiert.

Antriebslosigkeit auf dem Weg zur Arbeit? Dann können wir dir den Instagram-Account «Les Gens danls le Mértro» empfehlen. Er sammelt Bilder und Videos von skurrilen Situationen in der Pariser U-Bahn.

Und vielleicht bist du nach dem Durschauen gar nicht mehr so unglücklich über dein rotzendes oder Kaffee schlürfendes Gegenüber. Oder vielleicht trotzdem.

Pardonnez-moi, es ist eigentlich noch zu früh für dieses Bild.

Für ihn (oder sie) ist aber prinzipiell alles zu früh.

Niemals zu früh ist es dafür für ein schönes Gläschen Weisswein ...

... und ein kleines Stück Käse.

Auch der Tod muss irgendwie zur Arbeit kommen.

Wenn du erfährst, dass deine Yoga-Stunde heute Abend ausfällt.

Entweder ist das eine billige Fälschung, oder Christian Dior wollte ein bisschen edgy sein.

Weiterbildung.

Reinzoomen musst du selbst.

Lifehack, wenn alle Plätze besetzt sind.

¯\_(ツ)_/¯

Mist. Kopf wieder zuhause gelassen.

Wir haben ihn gefunden!

«Wo ist Walter?» heisst im Französischen übrigens «Où est Charlie?».

Bonjour.

Wie oft haben wir uns doch alle schon vorgestellt, wie es wäre, auf dem Bett zur Arbeit zu fahren ...

Hihi.

Ein zärtlicher Moment zweier Liebenden im ÖV.

Ausgerüstet bei schlechtem Wetter – auch in der Métro.

Aw. Wie lieb sich dieser Kübel bedankt.

Eine Partie Schach gefällig? Mais oui!

Auch er wäre Teil der Yoga-Gruppe gewesen.

So einen Massagewagen bräuchten wir in der Schweiz dringend auch.

Ja-ha, wir haben verstanden: Franzosen sind gelenkig.

Paris, die Stadt der Haute Couture.

Okay, das ist richtig cool. (Und nervig für die anderen.)

Et au revoir!

(sim)

