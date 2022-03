22 Dinge, die vor 20 Jahren cool waren (jup, du bist alt.)

2022 minus zwanzig Jahre? Dann sind wir im Jahr 2002 gelandet. Schauen wir doch einmal nach, was kurz nach der Jahrtausendwende bei uns so angesagt war.

Musik

Wer erinnert sich nicht an den Moment, als Kelly Rowland ihrem Boy Nelly in Excel eine Nachricht schrieb und angepisst war, weil er sich nicht meldete?

Ja-ha, der Videoclip zu «Dilemma» inklusive Song werden heuer 20 Jahre alt.

Und du müsstest lügen, wenn du behaupten würdest, dass du bei «Nelly, Aaaaiai love you ...» niemals mitjaulen würdest. Es passiert automatisch. Lass es geschehen.

Ps. Wundpflaster auf Wangen und Stirnbänder auf den Augenbrauen waren damals (offenbar) auch sehr okay.

Ebenfalls 20 Jahre alt werden dieses Jahr die folgenden Songs ...

«Without me» von Eminem, ...

«Complicated» von Avril Lavigne, ...

«The Ketchup Song» von Las Ketchup, ...

«She Hates me» von Puddle of Mudd, ...

... oder «Beautiful» von Christina Aguilera.

Allesamt 20 Jahre alt. Nur zur Erinnerung, falls du wieder dachtest, vor zwanzig Jahren seien die Achtziger gewesen.

Filme

Hier nun im Schnelldurchlauf eine kleine Sammlung von damals populären Filmen, die 2002 veröffentlicht wurden.

«Ice Age»

«Catch Me If You Can»

«8 Mile»

«Ali G Indahouse»

«Manhattan Love Story»

«The Bourne Identity»

Alle. 20. Jahre. Alt.

Technik

Hier nun eine Auswahl von elektronischen Produkten, mit denen du der King oder die Queen auf dem Pausenplatz warst:

Handys mit Farbdisplays

Wer noch ein schwarz-weiss-Display hatte, gehörte definitiv nicht zur coolen Truppe. Spätestens gegen Ende 2002 musste es ein Farbdisplay sein, etwa das vom «neuen» Nokia-Modell 3510i, das im Frühling 2002 vorgestellt wurde.

Und, wie oben ersichtlich: Wenn du dir gerade kein neues Handy leisten konntest, hat es eventuell auch ein neues Cover fürs alte Modell getan. Hier kommt – komm schon, du willst es doch auch! – eine Auswahl der schönsten Tribal-Cover für Nokia-Handys:

Mmmh, Gummitastatur ...

Handys mit Ansteck-Kamera

Die Qualität war aus heutiger Sicht sicher Müll, dennoch kam 2002 mit dem Sony Ericsson T68i ein Handy auf den Markt, das es immerhin ermöglichte, mit dem Handy zu fotografieren. Die Kamera wurde damals angesteckt und bot immerhin eine Auflösung von 0,3 Megapixeln.

Und: Ist dieser Strandhintergrund nicht alles, wovon jeder Handybenutzer anno 2002 je zu träumen wagte?

Dieser Walkman

Der Sony Discman ESP Max D-E330 war wohl etwa der coolste (oder zumindest neueste), den man 2002 besitzen konnte:

CD-Ordner nicht vergessen!

Und in Sachen Games? Gespielt haben wir natürlich ...

«GTA: Vice City» auf der PS2 ...

... ooooder ...

«Super Mario Sunshine» für den Nintendo Game Cube.

Beide Games sind 2002 erschienen, auch sie werden somit dieses Jahr 20 Jahre alt.

Zur Erinnerung: Das war der Game Cube

​

Style

Hier sehen wir ein Jugendzimmer aus dem Jahr 2002. Britney-Spears-Poster waren damals genau so en vogue wie sanft drapierte Pfauenfedern in Vasen. ¯\_(ツ)_/¯

Der Dirrty-Style

Spätestens nachdem Christina Aguilera 2002 eine schockierend-aufreizende Darbietung im Videoclip zu «Dirty» bot, ...

Wir erinnern uns:

... war es okay, bei öffentlichen Auftritten nicht mehr mega viel anzuhaben. Dementsprechend luftig waren die weiblichen Stars und Sternchen damals unterwegs.

Achtung, hier kommt ein sehr langes Bild: Christina Aguilera stöckelt über die Bühne der MTV Video Music Awards 2002 in Los Angeles.

An dieser Stelle einmal mehr eine kleine Würdigung an die Miss-Sixty-Jeans von damals. Wir werden sie immer in unserem Herzen tragen ...

Mehr Mode aus den 2000ern gibt es hier:

Die oben genannten Schätze sind selbstverständlich nur eine Auswahl von vielen aus dem Jahr 2002.

