Wie du dir den Tag am Strand vorstellst und wie es wirklich ist

Wie du dir den Tag am Strand vorstellst und wie es (vermutlich) wirklich ist

Wenn wir bei unserer Bildagentur nach Strandbildern suchen, kommt viel Hübsches (und manchmal Bescheuertes), aber bestimmt nichts Authentisches. Denn so, wie der Tag am Strand in deiner Vorstellung aussieht, ist er oft nicht wirklich.

Mit den folgenden Bildern wollen wir dich eigentlich nur auf die Realität vorbereiten – okay, und, wenn es geht, auch zum Schmunzeln bringen.

Nette Leute (am besten Locals!) am Strand kennenlernen

Vorstellung:

Coole, gebildete und kulturell begeisterte Leute treffen und spannende Gespräche führen. Vielleicht hat einer eine Gitarre dabei und spendiert eine Runde Bier oder hübsche Cocktails.

Bild: Shutterstock

Realität:

Der gleichmässige Teint nach einem schönen Sonnenbad

Vorstellung:

Perfekt gebräunte Beine, die man künftig in Röcken oder Shorts präsentieren kann. Vorher eingecremt, natürlich.

Bild: Shutterstock

Realität:

Noch fiesere Realität:

Beim Schnorcheln ein bisschen die Unterwasserwelt kennenlernen

Ach, wie schön die Natur doch ist!

Vorstellung:

Bild: Shutterstock

Realität:

Ein Snack für die Kinderchen für zwischendurch?

Vorstellung:

Ein kleiner Zvieri für die hungrigen Kinderlein – was könnte da schon schiefgehen?

Bild: Shutterstock

Realität:

Ein trauriger Tag für Kevin-Jason.

Bild: reddit

Ins erfrischende Wasser hüpfen und zum Trocknen zurück aufs flauschige Handtuch liegen

Erwartung:

Gibt es etwas Schöneres, als sich mit noch ein paar Tröpfchen auf der Haut zurück in die Sonne zu fläzen? Mitnichten!

Bild: Shutterstock

Realität:

Bild: reddit

Die Wertsachen zum Schwimmen beim Platz liegen lassen, weil: Das nimmt schon niemand und die anderen schauen schon

Die Rückkehr in der Vorstellung:

Bild: Shutterstock

Realität:

Ein schönes Gruppenfoto zum Schluss, damit es wenigstens zuhause so aussieht, als wären die Ferien makellos gewesen.

Vorstellung:

Mit ganz viel Sonne, Meer und – wenn es geht – nicht mit allzu vielen Leuten im Hintergrund.

Bild: Shutterstock

Realität:

Gut, dann wenigstens ein hübsches Model-Foti für Insta. DAS WIRD JA WOHL MÖGLICH SEIN!!!1!11

Vorstellung:

Etwa so sollte es aussehen. Ein paar hundert Likes müssten damit schon drin liegen.

Bild: Shutterstock

Realität:

