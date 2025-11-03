freundlich12°
London to Brighton Run: Vollgas mit 120 Jahre alten Autos

Participants in the London to Brighton Veteran Car Run, cross Westminster Bridge in London, with the houses of parliament partially seen through the morning fog, in London, Sunday Nov. 1, 2015. The Lo ...
Bild: AP/PA

Das älteste ... und vielleicht HÄRTESTE Rennen der Welt

Am ersten Novembersonntag jedes Jahres treffen sich die mutigsten Autofahrerinnen und Autofahrer in London, um die rund 100 km lange Strecke nach Brighton zu bezwingen ... in 120 Jahre alten Autos.
03.11.2025, 14:0203.11.2025, 14:38
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ich musste husch in meiner Fotobibliothek bis zum November 2013 zurückblättern, doch ich hab's gefunden:

Animiertes GIFGIF abspielen
Wer den Soundtrack dazu hören will ... bitte sehr. gif: watson/obi

Jap, da stehe ich also abends an einem Novemberwochenende in South Kensington – und was fährt mir da vor der Nase über die Kreuzung? Vier Hipster in ... einem verdammten Renault aus dem Jahr 1902! Wie genial ist denn das??!

Gewiss, dies ist eines jener «Only in London»-Momente – doch der Zeitpunkt liess einen Kontext vermuten: Wohl würde dieses übercoole Vehikel am jährlichen London to Brighton Veteran Car Run teilnehmen.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A veteran car drives past Buckingham Palace. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running mot ...
Bild: www.imago-images.de

Willkommen, also, zur ältesten Motorsportveranstaltung der Welt! Rund hundert Kilometer sind zu fahren – vom Londoner Hyde Park bis zur Strandpromenade von Brighton. Der Clou dabei: Zugelassen sind nur Fahrzeuge mit einem Baujahr vor 1905.

Oh, ja. Die modernsten Autos, die an dieser Rally teilnehmen, sind 120 Jahre alt.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A 1901 Darracq starts a veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running motorin ...
Bild: www.imago-images.de

Mit gutem Grund: Das erste Rennen dieser Art fand, sage und schreibe, im Jahr 1896 statt – als Feier anlässlich der Aufhebung des Red Flag Act.

&quot;The Red Flag Act&quot; zur Verhinderung von Verkehrsunfällen: Charles Rolls am Steuer eines Peugeot um 1896; vorneweg geht ein Fussgänger mit Warnflagge. https://de.wikipedia.org/wiki/Red_Flag_ ...
Charles Rolls (jap, der von Rolls-Royce) am Steuer eines Peugeots, um 1896; vorneweg geht ein Fussgänger mit Warnflagge.Bild: wikipedia

Auch Locomotive Act genannt, war dies ein Gesetz, das vorschrieb, dass ein Gefährt ohne Pferde oder ein Automobil höchstens mit 4 Meilen in der Stunde (~ 6,4 km/h) fahren durfte, innerorts gar nur 2 Meilen pro Stunde. Und vor jedem Automobil hatte ein Fussgänger vorauszulaufen, der zur Warnung der Bevölkerung mit einer roten Flagge (red flag) winken musste. 1896 wurde das Gesetz aufgehoben, weshalb das erste London-Brighton-Rennen unter dem Titel The Emancipation Run stattfand und mit dem symbolischen Zerreissen einer roten Flagge gestartet wurde.

Die nächste Austragung fand 1927 statt, und seitdem wird es jährlich veranstaltet (mit Ausnahme der Kriegsjahre), sodass der Run das weltweit längst bestehende Rennen ist.

The London to Brighton Veteran Car Run – the first revivial run, in November 1927, only for vehicles over thirty years old. https://en.wikipedia.org/wiki/London_to_Brighton_Veteran_Car_Run#/media/Fi ...
Das erste Revival: The London to Brighton Veteran Car Run 1927 – zugelassen nur für Autos, die über 30 Jahre alt waren.Bild: wikicommons

Der London to Brighton Veteran Car Run ist damit auch die grösste Versammlung von Veteranenfahrzeugen aus der Frühphase der Automobilgeschichte. Dieses Jahr waren es 384 Fahrzeuge. Neben vierrädrigen Autos mit Verbrennungsmotor sind Dampfwagen und Elektroautos dabei. Zum Teil auch Dreiräder oder frühe Motorräder.

Das Rennen findet jeweils am ersten Sonntag im November statt und beginnt bei Sonnenaufgang im Hyde Park in London.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A spectator takes a photograph during a veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest ...
Bild: www.imago-images.de

Naja, «Sonnenaufgang» ... Sonne gibt es da wenig bis gar keine im nasskalten November.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 Several veteran cars drive through a London park. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-runnin ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 The rider of a 1900 Renaux starts a veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-run ...
Bild: www.imago-images.de

Dies sind übrigens Bilder der diesjährigen Veranstaltung vom 2. November 2025.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A 1900 George Richard starts a veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A veteran car creates steam whilst starting a veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s l ...
Bild: www.imago-images.de

Du bist vielleicht cool, aber niemals «Burnout in einem Dampfauto aus dem Jahr 1896»-cool ... oder so ähnlich.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A steam powered Salvesen starts veteran car run. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running ...
(Jaja, klar – es ist technisch kein Burnout. Trotzdem geil.)Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A veteran car sits in traffic whilst waiting for a green light. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s ...
Bild: www.imago-images.de

Selbst in den frühen Morgenstunden kann es in der Londoner Innenstadt ordentlich Verkehr geben.

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 Veteran cars sit and wait in London traffic. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running mot ...
Bild: www.imago-images.de
November 2, 2025, London, United Kingdom: Veteran cars sit and wait in London traffic. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running motoring event ...
Bild: www.imago-images.de
November 2, 2025, London, United Kingdom: Veteran cars sit and wait in London traffic. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running motoring event ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 Veteran cars wait in traffic to cross Westminster Bridge with Big Ben in the background. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded ...
Bild: www.imago-images.de

Alsbald gibt es erste Pannen, ...

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A broken down veteran car sits by the side of the road next to a red London bus. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896 ...
Bild: www.imago-images.de

... aber immerhin: Von 384 Startenden schafften es 340 bis ans Ziel in Brighton.

November 2, 2025, London, England, United Kingdom: Participants of London to Brighton Veteran Car Run 2025 are seen on The Mall on their classic automobiles. London United Kingdom - ZUMAs262 20251102_ ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 An Autocar veteran car drives past Buckingham Palace. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-ru ...
Bild: www.imago-images.de
London to Brighton Veteran Car Run on Westminster Bridge, London, UK London, UK. 02nd Nov, 2025. Participating pre-1905 veteran cars struggle against the heavy morning rain on Westminster Bridge. The ...
Bild: www.imago-images.de
November 2, 2025, London, United Kingdom: A Flint veteran car drives past the Queen Victoria Memorial. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-runnin ...
Bild: www.imago-images.de
London to Brighton Veteran Car Run on Westminster Bridge, London, UK London, UK. 02nd Nov, 2025. Participating pre-1905 veteran cars struggle against the heavy morning rain on Westminster Bridge. The ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A veteran car drives over Westminster Bridge with the London Eye in the Background. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1 ...
Bild: www.imago-images.de

Einmal aus London raus, machte heuer das Wetter auch etwas besser mit. Hier ein Herr auf einem motorisierten Fahrrad aus der Zeit um die Jahrhundertwende.

. 02/11/2025. Staplefield , United Kingdom. A competitor approaches the village of Staplefield in West Sussex,United Kingdom during the London to Brighton Veteran Car Run. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxH ...
Bild: www.imago-images.de

Obwohl ... die härtesten aller allerhärtesten härten Siecher machen den Run auf einem 1880er-Hochrad!

. 02/11/2025. Staplefield , United Kingdom. A competitor on a penny farthing approaching the hill leading into the village of Staplefield in West Sussex,United Kingdom during the London to Brighton Ve ...
Bild: www.imago-images.de
. 02/11/2025. Staplefield , United Kingdom. Competitors approach the village of Staplefield in West Sussex,United Kingdom during the London to Brighton Veteran Car Run. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNx ...
Bild: www.imago-images.de

Sehen wir uns doch husch mal die teilnehmenden Lenkerinnen und Lenker etwas genauer an!

RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 The driver and the passenger of a veteran car pose whilst siting in traffic. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is ...
Bild: www.imago-images.de
London to Brighton Veteran Car Run - arriving in Brighton https://www.veterancarrun.com/2024-brighton/c5be5445-vcr-2024-354lrjpg
Bild: veterancarrun.com
November 1, 2025, London, United Kingdom: A gentlemen a Lady wearing traditional driving clothes sit in a vintage car during a show. Thousands of people gathered on Pall Mall in Central London for the ...
Bild: www.imago-images.de

Einige dieser Bilder sind vom Vortag des Rennens, an dem die teilnehmenden Autos und Fahrerinnen und Fahrer beim St. James Motoring Spectacle präsentiert wurden.

St Jamess Motoring Spectacle in London, UK - 01 Nov 2025 A gentleman wearing traditional driving clothes sits in a vintage car during a show. Thousands of people gathered on Pall Mall in Central Londo ...
Bild: www.imago-images.de
November 1, 2025, London, United Kingdom: The owner of a vintage car sits in the driving seat during a show. Thousands of people gathered on Pall Mall in Central London for the second St Jamess Motori ...
Bild: www.imago-images.de
November 1, 2025, London, United Kingdom: Thee Ladies and one gentleman wearing traditional driving dress pose whilst sitting in a vintage car during a show. Thousands of people gathered on Pall Mall ...
Bild: www.imago-images.de

Doch nicht wenige fuhren das Rennen selbst auch in epochengerechter Kluft.

. 02/11/2025. Staplefield , United Kingdom. Competitors approach the village of Staplefield in West Sussex,United Kingdom during the London to Brighton Veteran Car Run. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNx ...
Bild: www.imago-images.de
. 02/11/2025. Staplefield , United Kingdom. Competitors approach the village of Staplefield in West Sussex,United Kingdom during the London to Brighton Veteran Car Run. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNx ...
Bild: www.imago-images.de

Eigentlich ist der London to Brighton Run kein Rennen im strengen Sinne. Die Organisatoren weigern sich etwa, eine Reihenfolge zu veröffentlichen, in der die Fahrzeuge einlaufen. Auch dürfen die Teilnehmer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 mph (32 km/h) nicht überschreiten.

November 2, 2025, London, United Kingdom: A single veteran car drives through a London park. The annual RAC London to Brighton Veteran Car Run, founded in 1896, is the world s longest-running motoring ...
Bild: www.imago-images.de
RAC London to Brighton Veteran Car Run - 02 Nov 2025 A veteran car drives over Westminster Bridge with the House s of Parliament and Big Ben in the background. The annual RAC London to Brighton Vetera ...
Bild: www.imago-images.de

Trotzdem: Jeder, der vor 16:30 Uhr an der Seepromenade Madeira Drive in Brighton ankommt, erhält eine Medaille.

London to Brighton Veteran Car Run - arriving in Brighton https://www.veterancarrun.com/2024-brighton/c5be5445-vcr-2024-354lrjpg
Bild: veterancarrun.com

Aber am Ende ist es vor allem eines: ein Riesenspass.

Doch, doch – das ist ein 1956er Porsche auf Ski
1 / 19
Doch, doch – das ist ein 1956er Porsche auf Ski
quelle: valkyrieracing.com / valkyrieracing.com
