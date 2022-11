12 Dinge, die wir heute ohne Internet nicht mehr schaffen würden

Ein, nein, DAS Horrorszenario schlechthin: kein Internet. In Zeiten, wo wir praktisch alles mithilfe von Computern und des Smartphones mit seinen unzähligen Apps machen können, gibt es wohl nicht viele Szenarien, die uns (zumindest die jüngeren Generationen) so unbeholfen zurücklassen würden.

Allen, die jetzt die Nase rümpfen, wollen wir gerne veranschaulichen, was ein Leben ohne Internetzugang in der heutigen Zeit bedeuten würde. «Back to the roots», wie man so schön sagt.

Zugticket kaufen

Mit Internet:

bild: watson

Ohne Internet:

bild: watson/shutterstock

Jemanden kennenlernen

Mit Internet:

Bild: watson/shutterstock

Ohne Internet:

Akt 1:

bild: watson/shutterstock

Akt 2:

bild: watson/shutterstock

Akt 3:

bild: watson/shutterstock

Akt 4:

bild: watson/shutterstock

Versuchen, andere zu beeindrucken

Mit Internet:

Ohne Internet:

Bild: watson/shutterstock

Die eigene uninteressante Meinung Preis geben

Mit Internet:

Ohne Internet:

Bild: watson/shutterstock

Geldschulden eintreiben

Mit Internet:

bild: watson

Ohne Internet:

bild: watson/shutterstock

Musik hören

Mit Internet:

Ohne Internet:

Bild: watson/shutterstock

Erwachsenen-Content konsumieren

Mit Internet:

Bild: watson

Ohne Internet:

Bild: watson/shutterstock

Termine vereinbaren

Mit Internet:

Bild: watson/shutterstock

Ohne Internet:

bild: watson/shutterstock

Essen

Mit Internet:

bild: watson/shutterstock

Ohne Internet (gefühlt):

bild: watson/shutterstock

Die Welt, wenn man sich über wichtige Themen informiert

Mit Internet:

bild: watson

Ohne Internet:

bild: watson/shutterstock

Termin absagen

Mit Internet:

Ohne Internet:

Bild: watson shutterstock

Ferien buchen

Mit Internet:

Bild: Shutterstock

Ohne Internet: