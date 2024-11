18 Beweise dafür, dass zusammen arbeiten einfach besser ist als alleine

Präsentiert von Präsentiert von

Ja, ja, wir gehen alle super-gerne arbeiten. Das liegt aber nicht unbedingt an der Arbeit selbst oder am Chef (sorry, Chef), sondern meistens an unseren Gspänli, die im besten Fall die Arbeitszeit wie im Fluge vergehen lassen.

Die folgenden Situationen beweisen uns einmal mehr: Gemeinsam geht einfach besser (oder zumindest lustiger) – und das natürlich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in unserer Freizeit.

Autos reparieren ist ein klassischer Zwei-Mensch-Job. Der eine repariert, der andere macht Faxen im Motor.

Hallo. Bild: reddit

(Wie ist der da reingekommen?)

Lustige Mitarbeiter sind Gold wert. Wir sind uns nicht sicher, wie effektiv mit ihnen gearbeitet wird, aber ...

... es macht definitiv mehr Spass.

Hoi Ursula. bild: facebook

Gleich geht's weiter mit den amüsanten Arbeitsgspänli, vorher ein kurzer Werbehinweis:

Gemeinsam geht es leichter. Auch bei der Vorsorge. Kaum ziehst du am Pullover, kommt das T-Shirt gleich mit. Wie entlastend wären da zwei helfende Hände? Genau so geht es den meisten Leuten bei der Altersvorsorge. Wärst auch du froh, jemand würde mit dir gemeinsam die 3. Säule in Ruhe anschauen? Die Mobiliar tut das. Hier erfährst du mehr zu unseren Vorsorgelösungen.

Und nun zurück zur Story ...

Ein Reddit-User schreibt: «Ich und zwei Kollegen stellten fest, dass wir die gleiche Jacke trugen. Die einzige Option war, sie zu einer Jacke für drei Personen zusammenzuzippen.»

Aw.

Bild: reddit

Eine ganz soziale Truppe: Die wechseln sich ab.

Möglicherweise.

Hier die Büro-Variante. Auch eine Art Arbeitsaufteilung, irgendwie.

Somebody Else sitzt links von ihr.

Bild: Imgur

Ob diese Aufgabe mit einer Maschine auch alleine lösbar gewesen wäre, wissen wir nicht. Aber es sieht aus, als würde es sehr viel Spass machen.

Man könnte eine andere Leiter holen. Theoretisch.

Auch dieses Unterfangen wäre vermutlich weniger umständlich möglich gewesen.

Der ultimative Beweis dafür, dass man JEDEN Job zu zweit machen kann.

Ein Beispiel, das schön zeigt, wie Kinder in der Küche «helfen». <3

Der Brauch verlangt es, dass man die Hochzeitstorte zusammen anschneiden MUSS, obwohl es alleine womöglich einfacher wäre.

Warum sich alleine am Arbeitsplatz langweilen, wenn man zusammen beschäftigt sein kann?

Auch ein Trick, um nicht unnötig alleine am Arbeitsplatz zu sitzen: Beruft eine Sitzung ein!

Bild: imgur

Pro-Tipp: Mit Kostümen wird es gleich viel produktiver lustiger.

Manchmal wird man bei Arbeiten zu zweit etwas abgelenkt.

Das sieht nicht nur spassig, sondern sogar sinnvoll aus.

Wenn du es auch alleine geschafft hättest, aber dein Freund unbedingt mitmachen wollte:

Sorry für Bild aus 1898. Bild: x

Und hier noch das Gegenteil als Meme. Spassig > sinnvoll.

Wenn ihr euren Boss überreden könntet, dass es eine Aufgabe für zwei Personen ist, damit du mit deinem besten Freund rumhängen kannst.

Hauptsache zusammen.

(sim)

Vorsorge kann kompliziert sein. Gemeinsam geht es leichter. Du schiebst die 3. Säule noch vor dir her, anstatt dich um sie zu kümmern? Verständlich, Vorsorge kann ganz schön kompliziert sein. Doch gemeinsam geht es viel leichter. Deshalb unterstützt dich die Mobiliar im Thema Vorsorge ganz persönlich. Interessiert? Hier erfährst du mehr zu unseren Vorsorgelösungen.

Mehr lustige Arbeits-Gspänli: