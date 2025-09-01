trüb und nass14°
Creepy Nature: 21 Bilder aus dem Tierreich zum Gruseln

Creepy Nature: 21 Bilder aus dem Tierreich zum Gruseln

01.09.2025, 05:0301.09.2025, 05:03
Mehr «Spass»

Creepy Nature – das Gegenteil von den wöchentlichen Cute News. Denn heute zeigen wir euch faszinierende Tierbilder der etwas anderen Art. Wenn du einen schwachen Magen hast, kommst du besser nochmals später zurück.

Trigger-Warnung
Manche der Aufnahmen können verstörend wirken. In der Story kommen Schlangen und Spinnen vor, auf einem Bild ist Blut zu sehen.

Und mit dieser Warnung können wir auch gleich loslegen.

Die Perücke aus der Hölle.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fqye8x/this_is_not_a_clump_of_hair_its_one_of_the_most/
Bild: reddit

Hier sehen wir die giftigste Raupe der USA. Die Raupe der Flanellmotte kann Menschen ins Spital befördern.

Nope.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fqye8x/this_is_not_a_clump_of_hair_its_one_of_the_most/
Bild: reddit

Also eigentlich eine Hundertfüsser-Mama, die ihre Jungen beschützt.

Natürlich wurde dieses Ding in Australien gefunden.

creepy nature https://www.reddit.com/r/australia/comments/1jcb8lf/wtf_did_i_find_in_my_pool/
Bild: reddit

Das ist leider kein Wesen, das existiert, sondern der abgeworfene Schwanz eines Geckos.

Und gleich nochmals Australien:

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1gaevhh/this_fish_caught_in_australia/
Bild: reddit

Das? Ein normaler Sommertag in Norwegen.

creepy nature https://www.reddit.com/r/DamnNatureYouScary/comments/1dk2dm1/just_a_regular_summer_day_in_norway/
Bild: reddit

Wenn es nur einer oder zwei wären ... Aber so viele Aasgeier können kein gutes Omen sein.

creepy nature https://www.reddit.com/r/Weird/comments/1ec3k1e/the_vultures_on_my_neighbors_roof/
Bild: reddit

Haus zu verkaufen! Nur 1 Franken!

creepy nature https://www.reddit.com/r/DamnNatureYouScary/comments/1dk2dm1/just_a_regular_summer_day_in_norway/
Bild: reddit

Wenn die Natur übernimmt.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/zr3pti/mushrooms_growing_off_of_a_stuffed_bear/
Bild: reddit

Wer getraut sich, da mal die Hand reinzuhalten?

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1mkmas4/these_worms_on_a_pole_gathered_up_on_one_spot/
Bild: reddit

Ja, es gibt Schmetterlinge, die sich von Blut ernähren.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1li4r9f/these_butterflies_in_the_amazon_drink_blood_and/
Bild: reddit

Sehr gut versteckt ist er aber nicht ...

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Du hast noch nicht genug? Hier gibt es mehr Creepy Nature:

Creepy Nature! So faszinierend und aussergewöhnlich kann die Natur sein

Nein, das ist kein Schnee.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1lsyhk4/an_extremely_rare_phenomenon_spider_webs_covering/
Bild: reddit

Ein Grund, nie wieder ins Meer zu gehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Schildkröten sind süss – bis du ihnen genauer in den Mund schaust.

creepy nature https://ch.pinterest.com/pin/10696117859041449/
Bild: pinterest

Das muss fast ein Alien sein.

creepy nature https://www.reddit.com/r/GWAR/comments/1ebkrd8/just_spotted_gwar_member_at_the_beach/
Bild: reddit

Und ja, es ist real. Es handelt sich um eine Seeanemone.

Wenn du dich fragst, wieso die Vögel im Sommer das Wasserbecken nicht benutzen.

creepy nature https://www.reddit.com/r/australia/comments/e9fndv/35_degrees_before_9am_and_i_was_wandering_why_the/
Bild: reddit

Schlangen legen sich vor der Häutung oft in Wasser, um ihre Haut aufzuweichen.

Eine infizierte Tarantel:

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1lfhag1/i_did_not_know_tarantulas_could_get_infected_like/
Bild: reddit

Ab sofort werden wir jedes Blatt zweimal anschauen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Hier ist eher der Fakt dazu verstörend: Diese Bienenart aus Brasilien benötigt für die Herstellung von Honig nicht nur Nektar, sondern auch verwesendes Fleisch.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1d5963i/these_are_vulture_bees_they_make_honey_out_of/
Bild: reddit

Dieser Honig wird allerdings nicht zum menschlichen Verzehr angeboten. Es gibt Leute, die ihn probiert haben und sagen, dass der Honig einen komischen Geschmack habe.

Ein Fossil von einem Meeresbewohner, das vor über 250 Millionen Jahren gelebt hat: Trilobiten.

creepy nature https://www.reddit.com/r/oddlyterrifying/comments/1fm7rvg/a_trilobite_fossil_species_dicranurus_monstrosus/
Bild: reddit

Und damit haben wir für heute genug gesehen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

(cmu)

Mehr zum Thema Natur:

8 ausgestorbene Tiere, die an Skurrilität kaum zu überbieten sind
