Lustige ÖV-Bilder: Skurrile Szenen aus Zug, Tram und Bus

Nimm dein Handy aus dem Gesicht – dann siehst du vielleicht solche wilden ÖV-Situationen!

02.03.2026, 04:3802.03.2026, 12:12

Fairerweise müssen wir sagen, dass die meisten der folgenden Bilder aus dem Ausland stammen. Aus Frankreich oder aus den USA, etwa. Jedoch: Wenn du spätabends (oder frühmorgens) mit dem Zug, Tram oder Bus unterwegs bist, hast du bestimmt auch die besten Chancen, Pikachu zu sehen – oder mindestens jemanden, der im ÖV Yoga praktiziert.

Aufgewärmt und bereit? Ab geht die wilde Fahrt im ÖV!

Lustige öv Bilder
Bild: instagram

Dieser Herr ist anscheinend dermassen in seine Arbeit vertieft, dass er nicht gemerkt hat, dass es aufgehört hat zu regnen.

Die lustigsten Öv Bilder
Bild: imgur

Hier hat sich jemand für ein Date mit der Métro chic gemacht.

Lustige Bilder aus dem ÖV
Bild: instagram

<3

Nicht ganz so chic, aber auch sehr ... interessant:

Lustige ÖV Bilder
Bild: instagram

Hier noch die vegetarische Variante:

Die lustigsten Öv Bilder
Bild: imgur
Dinge, die es so wohl nur im Schweizer Schienenverkehr zu sehen gibt – in 15 Bildern

Auch eine Art, sich in der Métro festzuhalten.

Die lustigsten ÖV Bilder
Bild: instagram

Hach, Franzosen haben eben (bei vielen Dingen) mehr Stil:

Gens dans le metro: Lustige und absurde Bilder aus dem Strassenbahn-Leben in Paris
Bild: instagram/legensdanslemetro

In Berlin reist man hingegen mit Lampenschirm. Für helle Köpfchen und so.

Lustige ÖV Bilder: Lampenschirm in Berlin
Bild: reddit

Ein bisschen was können wir hierzulande aber auch.

Lustige öv Bilder
bild: x

(Insbesondere Kühe im Thurbo:)

Lustige öv Bilder
bild: userinput

Für später zum Nachlesen:

Hier fährt ein Rind (wahrscheinlich ohne Billett) in der S-Bahn

Nicht sicher, ob Missgeschick oder Style:

Lustige ÖV Bilder
Bild: Instagram

Und hier: ein stiller (aber sehr hässiger) Protest.

Lustige ÖV Bilder
Bild: instagram

Laut Quelle aufgenommen in Litauen.

Yoga für zwischendurch.

Die lustigsten ÖVBilder
Bild: reddit

Pikachu, geht ... geht es dir gut?

Lustige ÖV Bilder
Bild: imgur

Wir hoffen, er hat ein gültiges Ticket!

Lustige ÖV Bilder
Bild: x

Irgendein Typ nimmt sein Kaninchen mit in den Ausgang nach London

Dieser Kamerad könnte wenigstens als Hut-Dekoration durchgehen.

Lustige ÖV Bilder
Bild: x

Immerhin trägt er Kopfhörer.

Lustiger Öv Bilder
Bild: reddit

Zugegebenermassen: keinen Blassen, was hier vor sich geht.

Lustige ÖV VBilder
Bild: imgur

Fies für alle, die dafür stehen müssen. Ansonsten: So sieht gemütliches Pendeln aus!

Lustige ÖV Bilder
Bild: reddit

Bonus

… weil heute Montag ist:

Lustige Bilder vom ÖV
Bild: instagram

Montag ist eine Hure.

Und nun: schönes Pendeln allerseits!

(sim)

Mehr Lustiges zum ÖV:

So fährst du, der Pöbel, richtig in der 1. Klasse – die 15 goldenen Regeln
