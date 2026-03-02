Nimm dein Handy aus dem Gesicht – dann siehst du vielleicht solche wilden ÖV-Situationen!

Fairerweise müssen wir sagen, dass die meisten der folgenden Bilder aus dem Ausland stammen. Aus Frankreich oder aus den USA, etwa. Jedoch: Wenn du spätabends (oder frühmorgens) mit dem Zug, Tram oder Bus unterwegs bist, hast du bestimmt auch die besten Chancen, Pikachu zu sehen – oder mindestens jemanden, der im ÖV Yoga praktiziert.

Aufgewärmt und bereit? Ab geht die wilde Fahrt im ÖV!

Dieser Herr ist anscheinend dermassen in seine Arbeit vertieft, dass er nicht gemerkt hat, dass es aufgehört hat zu regnen.

Hier hat sich jemand für ein Date mit der Métro chic gemacht.

<3

Nicht ganz so chic, aber auch sehr ... interessant:

Hier noch die vegetarische Variante:

Auch eine Art, sich in der Métro festzuhalten.

Hach, Franzosen haben eben (bei vielen Dingen) mehr Stil:

In Berlin reist man hingegen mit Lampenschirm. Für helle Köpfchen und so.

Ein bisschen was können wir hierzulande aber auch.

(Insbesondere Kühe im Thurbo:)

Für später zum Nachlesen:

Nicht sicher, ob Missgeschick oder Style:

Und hier: ein stiller (aber sehr hässiger) Protest.

Laut Quelle aufgenommen in Litauen.

Yoga für zwischendurch.

Pikachu, geht ... geht es dir gut?

Wir hoffen, er hat ein gültiges Ticket!

Irgendein Typ nimmt sein Kaninchen mit in den Ausgang nach London

Dieser Kamerad könnte wenigstens als Hut-Dekoration durchgehen.

Immerhin trägt er Kopfhörer.

Zugegebenermassen: keinen Blassen, was hier vor sich geht.

Fies für alle, die dafür stehen müssen. Ansonsten: So sieht gemütliches Pendeln aus!

Bonus

… weil heute Montag ist:

Montag ist eine Hure.

Und nun: schönes Pendeln allerseits!

(sim)