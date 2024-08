Die besten Memes zum Profischützen im T-Shirt und der Hand im Hosensack

Stell dir vor, du gehst nur deinem geliebten Sport nach, schaffst es dann mit 51 Jahren nochmal an die olympischen Spiele, holst dort sogar eine Silbermedaille und gehst dann viral. Aber, nicht wegen deiner Leistung, sondern wegen deines Outfits.

So viral, dass an den gleichen Spielen sogar andere Athleten dich in ihrer Siegerpose imitieren. So geschehen, gestern Abend: Armand Duplantis holte am Montagabend nicht nur Gold, sondern brach auch noch seinen eigenen Weltrekord im Stabhochsprung.

So jubelte der Schwede:

Die Vorlage für diese Pose lieferte der türkischen Sportschützen Yusuf Dikeç. Seine Gegner waren mit perfekt auf sie eingestellten Visieren, mit professionellen Ohrenschützer und mit Hightech-Schiessbrillen ausgestattet, während der Türke so wirkte, also komme er direkt von Zuhause an den Wettbewerb. Er trug eine normale Brille, T-Shirt, Ohrenstöpsel wie sie an Konzerten verteilt werden und hatte eine Hand lässig in der Hosentasche. Die Geburtsstunde eines Memes.

Wir freuen uns darauf!

Er ist derjenige, der klopft.

Die Originalszene stammt aus der Serie «Breaking Bad».

Da wird nicht diskutiert.

«Väter, wenn du den Thermostat berührst.»

Hauptsache es funktioniert für alle.

«Datenwissenschaftler.» «Ein Buchhalter mit Excel.»

Den Vibe, den er ausgestrahlt hat.

Verwechslungsgefahr:

Mal schauen, ob er in vier Jahren wieder kommt.

Mission erfüllt!

«Agent, wir brauchen sie für einen letzten Job.»

«Ich bin im Ruhestand.»

«Sie müssen es tun, für ihr Land.»

«Hmmm... also gut.»

«Gut, denken Sie daran: Verhalten Sie sich unauffällig.»



Und sie werden es glauben!

«Ich werde meinen Kindern erzählen, dass das die Avengers waren.»

Unscheinbar und doch Profi.

Und wir würden sie uns alle ansehen.

«Wenn dieser Katze jemals etwas zustösst, werden wir gleich 4 Filme mit diesem Kerl bekommen.»

So schnell wurde die Schüssel wohl noch nie gefüllt.

Wer kennt das Spiel Cyberpunk 2077?

Interessant verbildlicht.

In der Welt von LinkedIn:

«Ich habe einen neuen Job.»



«Ich bin überglücklich zu verkünden, dass ich meine Traumstelle gefunden habe. Seitdem ich ein Baby war, wusste ich, dass mein Schicksal mich hierherführen würde. Von meinem ersten Wort bis zu meiner Masterarbeit hat jeder Schritt zu dieser monumentalen Leistung geführt. Auf eine Zukunft, in der ich grossartig sein werde. Ich hoffe, ich habe Sie dazu inspiriert, auch grossartig zu sein. #LivingTheDream»​

Ein klar sichtbarer Unterschied.

Fällt fast gar nicht auf.

Hier übrigens das Original:

bild: rockstargames

Wir wussten gar nicht, dass er auch Schauspieler ist.

Sogar Elon Musk macht beim Hype mit. Er hat das auf X gepostet:

Paris sehen … und sterben?

Jetzt fehlt nur noch das Bier.

Da hat er sich wohl geirrt.

«Niemand erinnert sich daran, wer zweiter wurde.»

Die gleiche Coolness.

«Keiner:»

«Dieser türkische Typ bei der Olympiade:»

Falls du noch mehr Memes gesehen hast, gerne in die Kommentarspalte damit.

(smi)

