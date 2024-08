Kauli Vaast jubelt, nachdem ihm im Final gegen Jack Robinson eine formidable Welle geglückt ist. Bild: keystone

Das olympische Surf-Märchen von Kauli Vaast und Tahiti in 20 Bildern

Kauli Vaast heisst der überraschende Olympiasieger im Surfwettbewerb bei den Männern. Bei den Frauen gewann die US-Amerikanerin Caroline Marks. Die Surf-Finals – und die speziellen Storys, die sie schrieben – in Bildern.

Nico Conzett Folge mir

Kaum eine Sportart generiert so eindrückliche Bilder wie Surfen, das erst zum zweiten Mal an Olympischen Spielen ausgetragen wird. Besonders dann, wenn es an einem so spektakulären Ort wie Teahupo'o auf der südpazifischen Insel Tahiti stattfindet. In der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) fanden nun die Finalläufe statt.

Und weil sich mit Kauli Vaast auch noch ein Einheimischer zum Olympiasieger bei den Männern gekrönt hat, verkommt der olympische Surfwettbewerb definitiv zur Feel-Good-Story.

Kauli Vaast ist 22 Jahre alt. Als Sohn eines Franzosen und einer Neukaledonierin wuchs er in Teahupo'o selbst auf, wo er von Kindesbeinen an auf dem Surfbrett stand. Trotz seiner Rolle als Lokalmatador galt er nicht als Favorit auf den Titel bei Olympia. Diese Position wurde anderen zugeschrieben – beispielsweise seinem Finalgegner Jack Robinson aus Australien.

Doch Vaast erwischte im Final, das unter weniger guten Bedingungen wie die vorherigen Runden vergangene Woche stattfand, gegen eben diesen Robinson zwei ausgezeichnete Wellen. Sein erster Durchgang wurde mit 9,5 Punkten (von 10) honoriert, sein zweiter mit 8,17, was einen starken Gesamtskore von 17,67 ergab. Robinson holte im ersten Durchgang 7,83 Punkte – und musste im Anschluss vergeblich auf weitere gute Wellen warten, die ihm eine weitere Spitzenpunktzahl eingebracht hätten. So tickte die Uhr herunter und Vaast durfte das polynesische Surf-Märchen zu Ende schreiben.

Am Strand und auf den zahlreichen Jetskiern im Meer brandete Jubel auf. Vaast gab im Anschluss zu Protokoll, er sei längst heiser, weil er so laut an den Strand zurück geschrien habe,

Auch beim Frauenfinale im Anschluss waren die Bedingungen nicht perfekt. Am Ende konnte sich die US-Amerikanerin Caroline Marks mit einem Gesamtergebnis über zwei Wellen von 10,5 Punkten gegenüber der Brasilianerin Tatiana Weston-Webb durchsetzen – allerdings war es ultraknapp. Weston-Webb holte 10,33 Punkte.

Die Bronze-Medaille bei den Männern sicherte sich der Brasilianer Gabriel Medina, der vergangene Woche mit seinem ikonischen Jubelbild viral gegangen war. Er setzte sich gegen Alonso Correa aus Peru durch.

Bei den Frauen gab es eine weitere Medaille für Frankreich: Johanne Defay gewann gegen die Costa-Ricanerin Brisa Hennessy und holte ebenfalls Bronze.

Und damit genug des Textes – die Bilder sind beim Surfen definitiv aussagekräftiger:

SURFBILDER

Kauli Vaast im Halbfinale gegen Alonso Correa. Bild: keystone

Die Brasilianerin Tatiana Weston-Webb vor der atemberaubenden Kulisse Tahitis. Bild: keystone

Ihr Landsmann Gabriel Medina fliegt im Bronze-Run durch die Luft. Bild: keystone

Auch mit Wasserkontakt macht Medina eine gute Figur. Bild: keystone

Der Australier Jack Robinson konnte seinem Favoritenstatus nicht gerecht werden. Bild: keystone

Er konnte im Final nur einen starken Durchgang abliefern. Bild: keystone

Kauli Vaast erwischte im Final hingegen zwei schöne Wellen. Bild: keystone

Auch kein schlechtes Jubelbild: Vaast schliesst seine 9,5-Welle ab. Bild: keystone

... Bild: keystone

Der französisch-polynesische Präsident Moetai Brotherson (hinten) schaute sich den Sieg von Vaast aus nächster Nähe an. Bild: AP

Tatiana Weston-Webb (links) und Brisa Hennessy aus Costa Rica duellierten sich im Halbfinal. Bild: keystone

Brisa Hennessy taucht unter einer Welle durch. Bild: AP

Caroline Marks gewann einen spannenden Final bei den Frauen. Bild: keystone

Auch wenn es zwischenzeitlich eng wurde. Bild: AP

Johanne Defay musste für ihre Bronzemedaille auch leiden: Sekunden vor ... Bild: keystone

... während ... Bild: keystone

... und nach einem Sturz im Bronze-Duell. Bild: AP

Caroline Marks weint Freudentränen nach ihrem Olympiasieg. Bild: keystone

Das Podest-Trio bei den Männern: Jack Robinson, Kauli Vaast und Gabriel Medina (von links) Bild: keystone