«Du riechst nach Sch...» – wenn Taschenroman-Titel ehrlich wären

«Das ist heikel»: Manche Eltern lassen Kinder absichtlich zu spät einschulen

Der Geburtstag entscheidet über den Schulerfolg. Diesen Effekt weisen Forscher erstmals auch für die Schweiz nach. Die kantonalen Unterschiede bei den verspäteten Einschulungen sind gross. Es gibt Indizien, dass manche Eltern ihre Kinder aus taktischen Gründen zu spät einschulen lassen.

Alles neu macht der August: Für Tausende Kinder beginnt mit dem Start in den Kindergarten ein neuer Lebensabschnitt. Im Kanton Aargau bricht das neue Schuljahr bereits am Montag an, in den anderen mit Ausnahme des Tessins (30. August) eine oder zwei Wochen später.

In den meisten Kantonen ist der Eintritt ins Bildungssystem ab vier Jahren obligatorisch. Als Stichtag hat die Mehrheit der Kantone den 31. Juli bestimmt. Damit sind die jüngsten Kinder beim Kindergartenstart vier Jahre und wenige …