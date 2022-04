So sahen Kinder- und Jugendzimmer in den 90ern und 2000ern aus

Nostalgie pur! So sahen Jugendzimmer in den 90ern und 2000ern aus

Eine Autorin* sagte einst:

«Wer keine Lavalampe in seinem Jugendzimmer hatte, hat nicht gelebt.» *Name der Redaktion bekannt.

Vielleicht war es aber nicht die Lava-Lampe, sondern das Bonjovi-Poster, die Nintendo-Konsole oder das Barbie-Traumhaus.

Kannst du dich noch daran erinnern, wie dein Zimmer in deinem Elternhaus aussah? Welche Poster darin hingen? Die folgenden Bilder von 90er- und 2000er-Kinderzimmern könnten dich in Erinnerungen schwelgen lassen und dich in deine eigene Jugend zurück katapultieren.

«Ich hatte meinen Höhepunkt in den späten 90er Jahren.»

Ein «Pokémon»- und «Dragonball»- Kenner, also.

Damals, als Bildschirme noch Klötze waren.

«Wie die Spiele der Neunzigerjahre tatsächlich aussahen»

Plus: Obligates Nirvana-Poster.

Ein 2000er-Jugendzimmer ohne Avril Lavigne war kein 2000er-Jugendzimmer.

Was die junge Dame auf dem Bild nicht weiss: Den Tower stellte man eigentlich auf den Boden, damit man den Ein-und-Aus-Knopf mit dem grossen Zeh bedienen konnte.

DVD-Ständer ... weisst du noch?

Hach.

«Kann es ein Kinderzimmer geben, das mehr an die frühen 2000er Jahre erinnert?»

Nein. Hier wurde ganze Arbeit geleistet.

Regel für Kinderzimmer damals: Kein Windowcolor am Fenster? Dann kannst du deine Freundinnen gleich wieder ausladen.

Schönes Detail: Die dreckige Schüssel im Regal. Da stand sie dann auch ein paar Tage lang.

Und das tut sie vermutlich heute noch.

«Ein Teenager-Zimmer 1999»

Dazu gehörte mindestens ein Bild von «Buffy»-Star Sarah Michelle Gellar und ein «South Park»-Plüschi. Und mindestens eine Spielkonsole.

«Mein High-School-Zimmer [1999-2003]»

Ein Mensch mit Geschmack.

«Ich in meinem Zimmer als Teenager in den späten 90er-Jahren. Ich habe damals *NSYNC geliebt und tue es immer noch!»

Abgespielt auf dieser krassen Stereoanlage dort.

Krasse Stereoanlage? DAS war eine krasse Stereoanlage:

«1990er-Grunge-Ära: meine ältere Schwester und ihr cooles Schlafzimmer»

Gab es damals eigentlich keine schönen Wanduhren?

«Rückblick auf mein Schlafzimmer im Jahr 2002.»

Britney, Pfauenfedern und Duftkerzen. <3 Und natürlich ein krasser Bildschirmschoner auf dem inzwischen kleinen Bildschirm.

«Das ultimative 90er-Game-Foto»

Der Traum eines jeden Fans von alten Spielekonsolen.

Da ist sie ja, die Lavalampe!

«Mein Schlafzimmer in den frühen 00er-Jahren. Da drin ist so viel los, dass ich gar nicht weiss, wo ich anfangen soll.»

In der Tat, ein sehr flauschiges Kinderzimmer. Und diese Glasfaser-Lampe!

Auch wenn es nicht für ein richtiges Bett reichte: Ein eigener Drucker war damals ein Must-have!

Und wie sah es bei dir früher aus? Sag es uns in den Kommentaren!