Jugendwörter 2025: Kann unser Boomer die echten von den erfundenen erraten?

Das neue Jugendwort ist raus! «Das crazy» – und ist ein Ausdruck, welchen man verwendet, wenn man sprachlos ist, keine Lust auf eine Antwort hat oder das Gespräch am Laufen halten möchte..

Grund genug, um zu testen, wie sattelfest unser Lieblingsboomer wirklich ist, wenn's um die Bedeutung und Verwendung von aktuellem Jugendwort-Lingo geht.

Gen-Z-lerin Delia stellt Dani auf eine trickreiche Probe: Tatsächliche Jugendwörter – so unwahrscheinlich sie auch wirken mögen – und frei erfundene Nonsens-Begriffe soll er unterscheiden können. Schlägt er sich hier ähnlich gut wie im sonntäglichen Quizz den Huber?

Wir haben es getestet und waren sehr überrascht:

