Baseball-Rookie trifft beim Spiel einen Vogel: «Sorry Peta»

Während einem MLB-Spiel zwischen den Cleveland Guardians und den Chicago White Sox wurde ein kleiner Vogel von einem Baseball getroffen und getötet.

Mehr «Spass»

Der Cleveland-Rookie Will Brennan hat während dem MLB-Spiel am 22. Mai 2023 einen vorbeifliegenden Vogel getroffen. Der Baseball erreichte eine Geschwindigkeit von über 160 Kilometer pro Stunde und tötete den kleinen Vogel direkt beim Aufprall. Das Tier wurde schliesslich mit einer Schaufel vom Platz getragen.

Will Brennan entschuldigte sich nach dem Spiel auf Twitter und liess verlauten, dass es ihm wirklich leidtäte, und bezeichnete den Vogel als ein «unglückliches Opfer». Er adressierte seinen Tweet an die Tierschutzorganisation «PETA» und an alle Vogel-Enthusiasten.

Der zweite Vogel innert einer Woche

Dass Vögel von Baseballs getroffen werden, geschieht häufiger, als man denkt. Dass es direkt zweimal innerhalb einer Woche passiert, ist dann doch etwas ungewöhnlich. Bereits am letzten Mittwoch wurde ein Vogel von einem Baseball getroffen und direkt getötet. Der «Schuldige» war dabei der Pitcher der Arizona Diamonbacks, Zac Gellon. Er traf den Vogel beim Aufwärmen vor einem Spiel mit seinem Wurf. (ear)